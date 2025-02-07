https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/turkiyede-kirilma-zamani-gelen-20-fay-hattina-dikkat-ceken-deprem-uzmani-24-sehir-tehlikede-1093457730.html

Türkiye’de kırılma zamanı gelen 20 fay hattına dikkat çeken deprem uzmanı: '24 şehir tehlikede'

Türkiye’de kırılma zamanı gelen 20 fay hattına dikkat çeken deprem uzmanı: '24 şehir tehlikede'

Sputnik Türkiye

Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depreminin acılarını sarmaya çalışırken, uzmanlar yeni ve büyük depremler için uyarılarını sürdürüyor. Jeoloji... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:03+0300

2025-02-07T12:03+0300

2025-02-07T12:03+0300

bursa

kahramanmaraş

son depremler

deprem

deprem

deprem toplanma alanları

deprem çantası

afad

marmara depremi

istanbul depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg

2023 yılında meydana gelen ve 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği büyük deprem, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden oldu.📌 11 ilde toplam 310 bin bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.📌 Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'na göre felaketin maliyeti 148.8 milyar doları buldu.Ancak en büyük endişe, Türkiye'nin 7 ve üzeri büyüklükte olabilecek yeni depremlere ne kadar hazırlıklı olduğu.Türkiye’de 20 fay kırılmaya hazırJeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye’de kırılma zamanı gelmiş 20 fay hattı bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:📢 “Kahramanmaraş depremlerinin olabileceğini daha önce defalarca söyledik. Türkiye'de birçok bilim insanı da bu konuda uyarılarda bulunmuştu. Ancak hala sismik boşluk adı verilen, gerilimi yüksek ve kırılma zamanı gelmiş 20 aktif fay bulunuyor.”Aykan, özellikle Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunun 250 yıldır kırılmadığını ve bu bölgenin büyük risk taşıdığını belirtti.Deprem riski altındaki 24 i̇l açıklandıTürkiye’nin diri fay haritasına göre 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip 500 fay hattı bulunuyor. Risk altındaki 24 il ise şu şekilde sıralandı:✅ Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl.📌 Bu illerde toplamda 100 bine yakın bina, fay hatlarının üzerinde bulunuyor ve yaklaşık 1 milyon insan risk altında yaşıyor.Aykan, bu faylardan özellikle yerleşim yerlerinden geçenlerin büyük risk taşıdığını ve kırılmaları halinde ilk olarak bu bölgelerdeki yapıların zarar göreceğini belirtti.Marmara’da 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor📢 “Marmara Denizi’nde 7.6 büyüklüğüne varabilecek bir deprem bekleniyor.”Aykan, Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın, 1509 ve 1766 yıllarında büyük depremler ürettiğini belirtti. 200-250 yıllık tekrarlama periyodu göz önüne alındığında bölgenin büyük bir deprem için zamanının dolduğunu ifade etti.Böyle bir deprem:✅ İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’yi doğrudan etkileyecek.✅ Toplamda 28 milyon kişi bu depremden zarar görebilir.Bursa’da 624 yıldır suskun olan fay hattı büyük risk taşıyorAykan, Bursa'da Kayapa-Yenişehir Fayı'nın 1400 yılında büyük bir deprem ürettiğini ve o tarihten bu yana kırılmadığını belirtti.📢 "Bu fayın 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli çok yüksek. Bursa'daki birçok ilçe fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle, kaç binanın fay hattı üzerinde olduğunun acilen belirlenmesi gerekiyor."Bursa’da risk taşıyan fay hatları:✅ Bursa Fayı, Zeytinbağı-Mudanya Fayı, Mustafa Kemalpaşa Fayı, Uluabat Fayı, Soğukpınar Fayı, İnegöl Fayı, Orhangazi Fayı, İznik-Mekece Fayı, Gençali Fayı, Gemlik Fayı, Barakfakı Fayı, Orhaneli Fayı, Oylat Fayı.Depreme karşı ne yapılmalı?Aykan, Türkiye’de yapı denetimi ve deprem yönetmeliklerine uyulması gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:📢 "Depremler doğa olayıdır ancak afete dönüşmelerini önleyebiliriz. Riskli binalar güçlendirilmeli veya kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmelidir. Belediyeler, imar haritalarında diri fay hatlarını belirlemeli ve bu alanlara bina yapılmasını kısıtlamalıdır.”Ege Denizi'nde 7 üzeri deprem tsunami yaratabilir📢 "Ege Denizi'nde 6.5 veya 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olması halinde, Aydın ve Muğla kıyılarında yıkıcı tsunami etkisi görülebilir."Aykan, Santorini Adası'nda 2012 yılında 14 ay süren bir sismik yoğunluk yaşandığını ve volkanik hareketliliğin devam ettiğini belirtti.📌 “Ege'deki büyük bir depremin, deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı bölgelerde yıkıcı dalgalara sebep olabileceği unutulmamalıdır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/deprem-uzmani-asil-endise-verici-olan-nokta-diyerek-acikladi-izmir-icin-2-yil-tehlike-canlari-1093447310.html

bursa

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye deprem riski, deprem tehlikesi altındaki iller, 7 büyüklüğünde deprem olacak mı, marmara depremi ne zaman olacak, marmara'da beklenen büyük deprem, sismik boşluk nedir, kırılma zamanı gelmiş fay hatları, türkiye'deki aktif fay hatları, riskli iller hangileri, jeoloji mühendisi aysun aykan açıklamaları, fay hattı geçen iller, deprem tehlikesi yüksek şehirler, kuzey anadolu fay hattı, marmara'da deprem riski, 24 ilde deprem tehlikesi, türkiye diri fay haritası, deprem üretme potansiyeli yüksek faylar, en riskli fay hatları, marmara denizi'nde deprem