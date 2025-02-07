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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/trump-imzaladi-netanyahuya-tutuklama-karari-cikaran-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-1093443427.html
Trump imzaladı: Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım
Trump imzaladı: Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören başkanlık... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T02:08+0300
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israil- filistin çatışması
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ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamayla Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını açıkladı.Yaptırımın sebebi ise UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı oldu.Tutuklama kararını kabul etmediklerini belirten Trump, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini temelsiz ve gayrimeşru şekilde hedef aldığını savundu.'ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır'Donald Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Trump, imzaladığı kararnameyle bu UCM yetkililerine yaptırım uygulanacağını ve kurum yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edeceğini bildirdi.UCM, 2024'ün yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını açıklamış, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abd-adalet-bakanligi-rus-ticari-varliklarini-arastiran-grubu-feshetti-1093443324.html
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donald trump, yoav gallant, israil, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, benyamin netanyahu
donald trump, yoav gallant, israil, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, benyamin netanyahu

Trump imzaladı: Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım

02:08 07.02.2025 (güncellendi: 02:09 07.02.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump - Benyamin Netanyahu
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesine imza attı.
ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamayla Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını açıkladı.
Yaptırımın sebebi ise UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı oldu.
Tutuklama kararını kabul etmediklerini belirten Trump, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini temelsiz ve gayrimeşru şekilde hedef aldığını savundu.

'ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır'

Donald Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Her iki ülke de Roma Statüsü'ne taraf veya UCM üyesi olmadığı için UCM'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır."

Trump, imzaladığı kararnameyle bu UCM yetkililerine yaptırım uygulanacağını ve kurum yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edeceğini bildirdi.
UCM, 2024'ün yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını açıklamış, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.
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