https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/trump-imzaladi-netanyahuya-tutuklama-karari-cikaran-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-1093443427.html

Trump imzaladı: Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım

Trump imzaladı: Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören başkanlık... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T02:08+0300

2025-02-07T02:08+0300

2025-02-07T02:09+0300

israil- filistin çatışması

donald trump

yoav gallant

israil

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

gazze

benyamin netanyahu

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ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamayla Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını açıkladı.Yaptırımın sebebi ise UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı oldu.Tutuklama kararını kabul etmediklerini belirten Trump, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini temelsiz ve gayrimeşru şekilde hedef aldığını savundu.'ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır'Donald Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Trump, imzaladığı kararnameyle bu UCM yetkililerine yaptırım uygulanacağını ve kurum yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edeceğini bildirdi.UCM, 2024'ün yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını açıklamış, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

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donald trump, yoav gallant, israil, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), gazze, benyamin netanyahu