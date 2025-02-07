https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/abd-adalet-bakanligi-rus-ticari-varliklarini-arastiran-grubu-feshetti-1093443324.html
ABD Adalet Bakanlığı Rus ticari varlıklarını araştıran grubu feshetti
ABD Adalet Bakanlığı Rus ticari varlıklarını araştıran grubu feshetti
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Rus ticari varlıklarını araştırmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan çalışma grubunu dağıttığı belirtildi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T01:18+0300
2025-02-07T01:18+0300
2025-02-07T01:16+0300
dünya
abd adalet bakanlığı
pam bondi
çalışma grubu
abd
yaptırım
uyuşturucu kartelleri
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Batı basınında yer alan haberlere göre, KleptoCapture adı verilen ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı grubun çalışmaları, kurumun uyuşturucu kartelleri ve uluslararası suçlarla mücadeleye odaklanması nedeniyle durduruldu.Bondi’nin “Bu politika, düşünce ve yaklaşımda köklü bir değişiklik gerektiriyor. Şu anda yaptırımların uygulanması ve ticari varlıklara el konulmasına ayrılan kaynaklar kartellerle mücadeleye yönlendirilecek” dediği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/angela-merkel-rus-gazi-alimini-surdurmek-dogru-bir-karardi-1093440525.html
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abd adalet bakanlığı, pam bondi, çalışma grubu, abd, yaptırım, uyuşturucu kartelleri
abd adalet bakanlığı, pam bondi, çalışma grubu, abd, yaptırım, uyuşturucu kartelleri
ABD Adalet Bakanlığı Rus ticari varlıklarını araştıran grubu feshetti
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Rus ticari varlıklarını araştırmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan çalışma grubunu dağıttığı belirtildi.
Batı basınında yer alan haberlere göre, KleptoCapture adı verilen ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı grubun çalışmaları, kurumun uyuşturucu kartelleri ve uluslararası suçlarla mücadeleye odaklanması nedeniyle durduruldu.
Bondi’nin “Bu politika, düşünce ve yaklaşımda köklü bir değişiklik gerektiriyor. Şu anda yaptırımların uygulanması ve ticari varlıklara el konulmasına ayrılan kaynaklar kartellerle mücadeleye yönlendirilecek” dediği aktarıldı.