https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/transdinyester-disisleri-bakani-ignatyev-bedava-gazdan-bahsetmiyoruz-1093444379.html
Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Bedava gazdan bahsetmiyoruz
Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Bedava gazdan bahsetmiyoruz
Sputnik Türkiye
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı İgnatyev, Rusya'nın bedava gaz sağlamadığını belirtti. İgnatiyev, yaptığı röportajda "Bedava gazdan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T04:11+0300
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İgnatyev, "Burada ücretsiz gazdan söz etmiyoruz. Rusya tarafının gaz alımı için sağladığı bir kredi söz konusu. Rusya Federasyonu'nun desteğiyle geliştirilen Transdinyester'e gaz teminini sağlayan sürdürülebilir bir mekanizmanın 10 Şubat'tan sonra işlemeye başlamasını umuyoruz. Bu mekanizma uzun vadeli olacak" dedi.Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa'ya geçişini durdurmasının ve Kişinev'in Gazprom’a olan borcunu ödemek istememesinin ardından, Moldova ve Transdinyester 'mavi yakıtsız' kaldı.Kişinev, Avrupa ülkelerinden enerji kaynakları alırken, bu durum yalnızca halk için tarifelerin artmasına neden oluyor. Ancak Tiraspol tam anlamıyla bir gaz ablukasıyla karşı karşıya kaldı.Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 1 Şubat’ta, Transdinyester için gaz alımı amacıyla Avrupa Birliği hibesinden 20 milyon Euro tahsis edilmesini onayladı. Gaz tedariklerinin 10 Şubat’a kadar yapılması planlanıyor. Moldova'nın devlet tedarikçisi Energocom, Cumartesi günü, Transdinyesterli tüketicilere gaz sağlamak için Avrupa borsalarından doğal gaz almaya başladı. Aynı gün, Moldova'nın Transdinyester'deki gazla çalışan GRES elektrik santrali, elektrik üretimine yeniden başladı, ışık kesintileri sona erdi ve Pazar gününden itibaren konutlara ısı verilmeye başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/transdinyester-disisleri-bakani-ignatyev-moldova-enerji-krizinin-cozumunu-kasitli-olarak-1093218419.html
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transdinyester, rusya federasyonu, moldova, gaz, doğal gaz
transdinyester, rusya federasyonu, moldova, gaz, doğal gaz
Transdinyester Dışişleri Bakanı İgnatyev: Bedava gazdan bahsetmiyoruz
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı İgnatyev, Rusya'nın bedava gaz sağlamadığını belirtti. İgnatiyev, yaptığı röportajda "Bedava gazdan bahsetmiyoruz. Rus tarafının gaz alımı için sağladığı bir krediden söz ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
İgnatyev, "Burada ücretsiz gazdan söz etmiyoruz. Rusya tarafının gaz alımı için sağladığı bir kredi söz konusu. Rusya Federasyonu'nun desteğiyle geliştirilen Transdinyester'e gaz teminini sağlayan sürdürülebilir bir mekanizmanın 10 Şubat'tan sonra işlemeye başlamasını umuyoruz. Bu mekanizma uzun vadeli olacak" dedi.
Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa'ya geçişini durdurmasının ve Kişinev'in Gazprom’a olan borcunu ödemek istememesinin ardından, Moldova ve Transdinyester 'mavi yakıtsız' kaldı.
Kişinev, Avrupa ülkelerinden enerji kaynakları alırken, bu durum yalnızca halk için tarifelerin artmasına neden oluyor. Ancak Tiraspol tam anlamıyla bir gaz ablukasıyla karşı karşıya kaldı.
Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 1 Şubat’ta, Transdinyester için gaz alımı amacıyla Avrupa Birliği hibesinden 20 milyon Euro tahsis edilmesini onayladı.
Gaz tedariklerinin 10 Şubat’a kadar yapılması planlanıyor. Moldova'nın devlet tedarikçisi Energocom, Cumartesi günü, Transdinyesterli tüketicilere gaz sağlamak için Avrupa borsalarından doğal gaz almaya başladı.
Aynı gün, Moldova'nın Transdinyester'deki gazla çalışan GRES elektrik santrali, elektrik üretimine yeniden başladı, ışık kesintileri sona erdi ve Pazar gününden itibaren konutlara ısı verilmeye başlandı.