https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/suriye-savunma-bakanligindan-ulkedeki-rus-askeri-uslerle-ilgili-aciklama-kalabilirler-1093471360.html
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili açıklama: ‘Kalabilirler’
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili açıklama: ‘Kalabilirler’
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, ülkedeki Rus askeri üslerinin Suriye’ye yararlı olması halinde kalabileceğini belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T11:21+0300
2025-02-07T11:21+0300
2025-02-07T16:10+0300
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Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, The Washington Post gazetesine röportajında, Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna, “Eğer bundan Suriye için bir fayda elde edersek, o zaman evet” dedi.Kasra, siyasette ebedi düşman diye bir şeyin olmadığını savundu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin yeni yönetimiyle, Rus askeri üsler dahil tüm konuları müzakere etmeye devam edeceklerini söylemişti.Katar merkezli Al-Watan gazetesi, yeni Suriye yönetiminin Rusya’yla Tartus limanı anlaşmasını feshettiğini öne sürmüştü. Öte yandan Suriyeli yetkililer, henüz Rusya’yla Lazkiye ve Tartus’taki askeri üslerle ilgili anlaşmaları feshetmek niyetinde olmadıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html
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suriye, rusya, tartus, hmeymim, askeri üs, the washington post, al-watan
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili açıklama: ‘Kalabilirler’
11:21 07.02.2025 (güncellendi: 16:10 07.02.2025)
Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, ülkedeki Rus askeri üslerinin Suriye’ye yararlı olması halinde kalabileceğini belirtti.
Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra
, The Washington Post gazetesine röportajında,
Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna, “Eğer bundan Suriye için bir fayda elde edersek, o zaman evet
” dedi.
Kasra, siyasette ebedi düşman diye bir şeyin olmadığını savundu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin yeni yönetimiyle, Rus askeri üsler dahil tüm konuları müzakere etmeye devam edeceklerini söylemişti.
Katar merkezli Al-Watan gazetesi, yeni Suriye yönetiminin Rusya’yla Tartus limanı anlaşmasını feshettiğini öne sürmüştü. Öte yandan Suriyeli yetkililer, henüz Rusya’yla Lazkiye ve Tartus’taki askeri üslerle ilgili anlaşmaları feshetmek niyetinde olmadıklarını bildirmişti.