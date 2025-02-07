https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/suriye-savunma-bakanligindan-ulkedeki-rus-askeri-uslerle-ilgili-aciklama-kalabilirler-1093471360.html

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili açıklama: ‘Kalabilirler’

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan ülkedeki Rus askeri üslerle ilgili açıklama: ‘Kalabilirler’

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, ülkedeki Rus askeri üslerinin Suriye’ye yararlı olması halinde kalabileceğini belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:21+0300

2025-02-07T11:21+0300

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suriye

rusya

tartus

hmeymim

askeri üs

the washington post

al-watan

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Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, The Washington Post gazetesine röportajında, Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerinin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna, “Eğer bundan Suriye için bir fayda elde edersek, o zaman evet” dedi.Kasra, siyasette ebedi düşman diye bir şeyin olmadığını savundu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin yeni yönetimiyle, Rus askeri üsler dahil tüm konuları müzakere etmeye devam edeceklerini söylemişti.Katar merkezli Al-Watan gazetesi, yeni Suriye yönetiminin Rusya’yla Tartus limanı anlaşmasını feshettiğini öne sürmüştü. Öte yandan Suriyeli yetkililer, henüz Rusya’yla Lazkiye ve Tartus’taki askeri üslerle ilgili anlaşmaları feshetmek niyetinde olmadıklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html

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