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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Ukrayna ordusuna ait... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:29+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna ordusuna ait Leopard 2A4 tankının, Krasnoarmeysk istikametinde Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Altay Motorize Piyade Birliği askerleri tarafından FPV dronlar ile imha edildiği bildirildi.Rus FVP dron operatörlerinin hedefi tespit ederek düşman teçhizatın ön ve arka kısmını dronlarla vurdu. Tank imha edilirken altına saklanan mürettebatı da etkisiz hale getirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Alman yapımı Leopard tankının imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rusyada-savunma-bakanligi-yetkililerine-yonelik-saldiri-planlayan-dort-kadin-yakalandi-1093449042.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, krasnoarmeysk, ukrayna ordusu, rus ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, krasnoarmeysk, ukrayna ordusu, rus ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank

Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti

09:29 07.02.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRus askerler Donbass'ta Ukrayna ordusuna ait Leopard tankını imha etti
Rus askerler Donbass'ta Ukrayna ordusuna ait Leopard tankını imha etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Ukrayna ordusuna ait Leopard tankını FVP dronlarla vurarak ateşe verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna ordusuna ait Leopard 2A4 tankının, Krasnoarmeysk istikametinde Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Altay Motorize Piyade Birliği askerleri tarafından FPV dronlar ile imha edildiği bildirildi.
Rus FVP dron operatörlerinin hedefi tespit ederek düşman teçhizatın ön ve arka kısmını dronlarla vurdu. Tank imha edilirken altına saklanan mürettebatı da etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Alman yapımı Leopard tankının imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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