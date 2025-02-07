https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html

Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti

Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti

Sputnik Türkiye

Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Ukrayna ordusuna ait... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T09:29+0300

2025-02-07T09:29+0300

2025-02-07T09:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

krasnoarmeysk

ukrayna ordusu

rus ordusu

leopard

leopard 2a4 tipi tank

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna ordusuna ait Leopard 2A4 tankının, Krasnoarmeysk istikametinde Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Altay Motorize Piyade Birliği askerleri tarafından FPV dronlar ile imha edildiği bildirildi.Rus FVP dron operatörlerinin hedefi tespit ederek düşman teçhizatın ön ve arka kısmını dronlarla vurdu. Tank imha edilirken altına saklanan mürettebatı da etkisiz hale getirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Alman yapımı Leopard tankının imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rusyada-savunma-bakanligi-yetkililerine-yonelik-saldiri-planlayan-dort-kadin-yakalandi-1093449042.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, krasnoarmeysk, ukrayna ordusu, rus ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank