https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-askerler-donbassta-ukrayna-ordusuna-ait-bir-leopard-tankini-imha-etti-1093450348.html
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
Sputnik Türkiye
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Ukrayna ordusuna ait... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:29+0300
2025-02-07T09:29+0300
2025-02-07T09:29+0300
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leopard 2a4 tipi tank
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna ordusuna ait Leopard 2A4 tankının, Krasnoarmeysk istikametinde Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Altay Motorize Piyade Birliği askerleri tarafından FPV dronlar ile imha edildiği bildirildi.Rus FVP dron operatörlerinin hedefi tespit ederek düşman teçhizatın ön ve arka kısmını dronlarla vurdu. Tank imha edilirken altına saklanan mürettebatı da etkisiz hale getirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Alman yapımı Leopard tankının imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rusyada-savunma-bakanligi-yetkililerine-yonelik-saldiri-planlayan-dort-kadin-yakalandi-1093449042.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, krasnoarmeysk, ukrayna ordusu, rus ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, krasnoarmeysk, ukrayna ordusu, rus ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank
Rus askerler Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir Leopard tankını imha etti
Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde faaliyet gösteren Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Ukrayna ordusuna ait Leopard tankını FVP dronlarla vurarak ateşe verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna ordusuna ait Leopard 2A4 tankının, Krasnoarmeysk istikametinde Tsentr (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı Altay Motorize Piyade Birliği askerleri tarafından FPV dronlar ile imha edildiği bildirildi.
Rus FVP dron operatörlerinin hedefi tespit ederek düşman teçhizatın ön ve arka kısmını dronlarla vurdu. Tank imha edilirken altına saklanan mürettebatı da etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Alman yapımı Leopard tankının imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.