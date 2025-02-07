https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/super-ligin-efsane-ismi-yattaradan-ekrem-imamogluna-surpriz-talep-bana-olan-askindan-ben-de-yeni-1093447872.html

Süper Lig'in efsane ismi Yattara'dan Ekrem İmamoğlu'na sürpriz talep: 'Bana olan aşkından, ben de yeni öğrendim'

Süper Lig'in efsane ismi Yattara'dan Ekrem İmamoğlu'na sürpriz talep: 'Bana olan aşkından, ben de yeni öğrendim'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında sürpriz bir isim yer aldı. Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, programda... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:31+0300

2025-02-07T07:31+0300

2025-02-07T07:31+0300

spor

trabzonspor

süper lig

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

beylikdüzü

ibrahim yattara

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı programında konuşurken, toplantıda dikkat çeken bir misafir vardı. Gineli eski futbolcu İbrahim Yattara, etkinlikte İmamoğlu’na yaklaşarak "Belediyede çalışmak istiyorum" dedi.Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Yattara'nın bu talebi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.İkilinin geçmişten gelen bağlantısı varEkrem İmamoğlu ve İbrahim Yattara’nın tanışıklığı yeni değil. İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği yaptığı dönemde Yattara’nın transfer sürecinde aktif rol oynamıştı. Ayrıca, Yattara'nın daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de İmamoğlu’nu ziyaret ettiği biliniyor.📌 İmamoğlu, geçen yıl verdiği bir röportajda Yattara’nın Beylikdüzü’nde yaşadığını belirterek "Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş, yeni öğrendim" ifadelerini kullanmıştı.Sosyal medyada gündem olduYattara’nın İBB’de çalışma isteği, futbol camiası ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kimi kullanıcılar efsane futbolcunun Türkiye’de kalıcı bir kariyer yapmak istediğini belirtirken, kimileri de bu talebi esprili bir dille yorumladı.

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