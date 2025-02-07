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Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Genç yıldız İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Genç yıldız İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Siyah-beyazlı kulüp, Keny Arroyo’nun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Independiente del Valle ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."Keny Arroyo kimdir? İşte genç yıldız hakkında bilgilerFutbola Independiente del Valle altyapısında başlayan Keny Arroyo, gösterdiği başarılı performansla kısa sürede A takıma yükseldi. 18 yaşındaki futbolcu, kanatlarda oynayabilmesi ve hız avantajıyla dikkat çekiyor.Fenerbahçe'nin de gündemindeydiBeşiktaş'a transfer olan Keny Arroyo’nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçerek transferi bitirdi.Bu sezonki performansı ve piyasa değeriKeny Arroyo, 2023-2024 sezonunda Independiente del Valle formasıyla 48 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor.Beşiktaş transferde gençleşme yolundaSiyah-beyazlılar, bu transferle kadroyu gençleştirme politikasını sürdürüyor. Daha önce de genç yeteneklere yatırım yapan Beşiktaş, Keny Arroyo gibi potansiyelli oyuncularla geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
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beşiktaş keny arroyo transferi, keny arroyo beşiktaş'a transfer oldu mu, beşiktaş transfer haberleri, keny arroyo kimdir, keny arroyo hangi mevkide oynuyor, beşiktaş yeni transferleri 2025, keny arroyo piyasa değeri, keny arroyo kaç yaşında, keny arroyo hangi takımdan geldi, beşiktaş keny arroyo ile anlaştı mı, beşiktaş transfer açıklaması, keny arroyo istanbul'a ne zaman gelecek, keny arroyo sağlık kontrolü, beşiktaş genç yetenek transferi

Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Genç yıldız İstanbul'a geliyor

07:05 07.02.2025
© AA / Hakan AkgünBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Hakan Akgün
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Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu, sağlık kontrolleri ve son görüşmeler için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüp, Keny Arroyo’nun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Independiente del Valle ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."

Keny Arroyo kimdir? İşte genç yıldız hakkında bilgiler

Doğum Tarihi: 14 Şubat 2006
Doğum Yeri: Ekvador
Mevki: Kanat oyuncusu
Kulüp: Independiente del Valle
Milli Takım: Ekvador (2 maç)
Futbola Independiente del Valle altyapısında başlayan Keny Arroyo, gösterdiği başarılı performansla kısa sürede A takıma yükseldi. 18 yaşındaki futbolcu, kanatlarda oynayabilmesi ve hız avantajıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Beşiktaş'a transfer olan Keny Arroyo’nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçerek transferi bitirdi.

Bu sezonki performansı ve piyasa değeri

Keny Arroyo, 2023-2024 sezonunda Independiente del Valle formasıyla 48 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor.

Beşiktaş transferde gençleşme yolunda

Siyah-beyazlılar, bu transferle kadroyu gençleştirme politikasını sürdürüyor. Daha önce de genç yeteneklere yatırım yapan Beşiktaş, Keny Arroyo gibi potansiyelli oyuncularla geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.
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