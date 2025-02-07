https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/fenerbahce-istiyordu-besiktas-transferde-bombayi-patlatti-genc-yildiz-istanbula-geliyor-1093446885.html

Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Genç yıldız İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe istiyordu, Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Genç yıldız İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:05+0300

2025-02-07T07:05+0300

2025-02-07T07:05+0300

spor

beşiktaş

fenerbahçe

kulüp

ekvador

transfer

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Siyah-beyazlı kulüp, Keny Arroyo’nun transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Independiente del Valle ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir."Keny Arroyo kimdir? İşte genç yıldız hakkında bilgilerFutbola Independiente del Valle altyapısında başlayan Keny Arroyo, gösterdiği başarılı performansla kısa sürede A takıma yükseldi. 18 yaşındaki futbolcu, kanatlarda oynayabilmesi ve hız avantajıyla dikkat çekiyor.Fenerbahçe'nin de gündemindeydiBeşiktaş'a transfer olan Keny Arroyo’nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçerek transferi bitirdi.Bu sezonki performansı ve piyasa değeriKeny Arroyo, 2023-2024 sezonunda Independiente del Valle formasıyla 48 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor.Beşiktaş transferde gençleşme yolundaSiyah-beyazlılar, bu transferle kadroyu gençleştirme politikasını sürdürüyor. Daha önce de genç yeteneklere yatırım yapan Beşiktaş, Keny Arroyo gibi potansiyelli oyuncularla geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

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