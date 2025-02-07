https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-ne-kadar-surecek-akomdan-tarihli-uyari-1093452617.html

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. AKOM, megakentte Sibirya soğuklarının etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T10:58+0300

2025-02-07T10:58+0300

2025-02-07T11:27+0300

türkiye

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İstanbul’da dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. "Kar yağışı devam edecek mi?", "İstanbul’da kar kaç gün sürecek?", "Hava durumu nasıl olacak?" sorularının yanıtlarını merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni tahminlerini açıkladı.AKOM tarafından yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’u etkilemeye devam edeceği belirtildi.AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısıYetkililer, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerine kadar kent genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8°C aralığında seyredecek."İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonuna kadar İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili olacak.

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