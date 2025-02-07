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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. AKOM, megakentte Sibirya soğuklarının etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. "Kar yağışı devam edecek mi?", "İstanbul’da kar kaç gün sürecek?", "Hava durumu nasıl olacak?" sorularının yanıtlarını merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni tahminlerini açıkladı.AKOM tarafından yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’u etkilemeye devam edeceği belirtildi.AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısıYetkililer, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerine kadar kent genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8°C aralığında seyredecek."İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonuna kadar İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili olacak.
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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı

10:58 07.02.2025 (güncellendi: 11:27 07.02.2025)
© AA / Ağıt Erdi Ulukayaİstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. AKOM, megakentte Sibirya soğuklarının etkisini sürdüreceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kış değerlerinde kalacak. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? AKOM'un İstanbul'da kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen tarihleri açıkladı.
İstanbul’da dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.
"Kar yağışı devam edecek mi?", "İstanbul’da kar kaç gün sürecek?", "Hava durumu nasıl olacak?" sorularının yanıtlarını merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni tahminlerini açıkladı.
AKOM tarafından yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’u etkilemeye devam edeceği belirtildi.

AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

Yetkililer, yarın sabah saatlerine kadar İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerine kadar kent genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8°C aralığında seyredecek."

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonuna kadar İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili olacak.
Cumartesi günü sabah saatlerine kadar kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek.
Pazar günü ise yağışların yağmura dönüşmesi bekleniyor.
Pazartesi, salı ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir.
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AKOM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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