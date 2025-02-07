https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/saglik-bakanligindan-sahipsiz-hayvanlar-icin-hastanelere-talimat-yerleskelerdeki-hayvanlar-icin-1093458984.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşları ve hastane yerleşkelerine sahipsiz hayvan alınmayacağını, giren sahipsiz hayvanların da yerleşke çıkarılacağını duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:09+0300

2025-02-07T12:09+0300

2025-02-07T12:27+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

hastane

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Sağlık Bakanlığı şikayetler üzerine 81 ilin valilik ve sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlüklerine 'sahipsiz hayvanlarla' ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, sağlık kuruluşlarının içinde ve yerleşkelerde sahipsiz hayvanların bulundurulmayacağını duyuruldu. Yazıya göre, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerine giren sahipsiz hayvanlar yerleşke dışına çıkarılacak. Şikayetler arttı açıklamasıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce tüm kentlerde valilik, il sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı gönderildi.Yazıda, son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğu belirtilerek, Bakanlığa bu hususta çok sayıda şikayet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği vurgulandı.Hijyen ve güvenlik vurgusu yapıldıBaşta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların insanlarda yalnızca fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edilen yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.Sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verilen yazıda, valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacakSağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından gerekli fiziki önlemlerin ivedilikle tamamlanacağı belirtilen yazıda, saha kontrollerinin düzenli yapılacağı bildirildi. Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacağı kaydedilen yazıda, tüm bunlar için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hakkaride-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-hayatini-kaybetti-1092825907.html

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sağlık bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, hastane