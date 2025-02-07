Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İSİG raporu: Bir ayda en az 177 işçi hayatını kaybetti
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/saglik-bakanligindan-sahipsiz-hayvanlar-icin-hastanelere-talimat-yerleskelerdeki-hayvanlar-icin-1093458984.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşları ve hastane yerleşkelerine sahipsiz hayvan alınmayacağını, giren sahipsiz hayvanların da yerleşke çıkarılacağını duyurdu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:09+0300
2025-02-07T12:27+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080640885_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4c2a948ca062f11aeb1f058e4773ac06.jpg
Sağlık Bakanlığı şikayetler üzerine 81 ilin valilik ve sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlüklerine 'sahipsiz hayvanlarla' ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, sağlık kuruluşlarının içinde ve yerleşkelerde sahipsiz hayvanların bulundurulmayacağını duyuruldu. Yazıya göre, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerine giren sahipsiz hayvanlar yerleşke dışına çıkarılacak. Şikayetler arttı açıklamasıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce tüm kentlerde valilik, il sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı gönderildi.Yazıda, son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğu belirtilerek, Bakanlığa bu hususta çok sayıda şikayet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği vurgulandı.Hijyen ve güvenlik vurgusu yapıldıBaşta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların insanlarda yalnızca fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edilen yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.Sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verilen yazıda, valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacakSağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından gerekli fiziki önlemlerin ivedilikle tamamlanacağı belirtilen yazıda, saha kontrollerinin düzenli yapılacağı bildirildi. Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacağı kaydedilen yazıda, tüm bunlar için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hakkaride-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-hayatini-kaybetti-1092825907.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080640885_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_99c2bc970c605d9d3808c31fbcbdb0e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, hastane
sağlık bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, hastane

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz hayvanlar' için hastanelere talimat: Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak

12:09 07.02.2025 (güncellendi: 12:27 07.02.2025)
© AAsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşları ve hastane yerleşkelerine sahipsiz hayvan alınmayacağını, giren sahipsiz hayvanların da yerleşke çıkarılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı şikayetler üzerine 81 ilin valilik ve sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlüklerine 'sahipsiz hayvanlarla' ilgili bir yazı gönderdi. Yazıda, sağlık kuruluşlarının içinde ve yerleşkelerde sahipsiz hayvanların bulundurulmayacağını duyuruldu. Yazıya göre, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerine giren sahipsiz hayvanlar yerleşke dışına çıkarılacak.

Şikayetler arttı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce tüm kentlerde valilik, il sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı gönderildi.
Yazıda, son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğu belirtilerek, Bakanlığa bu hususta çok sayıda şikayet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği vurgulandı.

Hijyen ve güvenlik vurgusu yapıldı

Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların insanlarda yalnızca fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edilen yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.
Sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verilen yazıda, valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yerleşkelerdeki hayvanlar dışarı çıkarılacak

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından gerekli fiziki önlemlerin ivedilikle tamamlanacağı belirtilen yazıda, saha kontrollerinin düzenli yapılacağı bildirildi. Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacağı kaydedilen yazıda, tüm bunlar için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
TÜRKİYE
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti
18 Ocak, 19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала