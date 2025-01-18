https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hakkaride-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-hayatini-kaybetti-1092825907.html

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T19:37+0300

2025-01-18T19:37+0300

2025-01-18T19:37+0300

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yılmaz tunç

cumhuriyet başsavcılığı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

ölüm

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İpek Yolu üzerinde boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Adli ve idari soruşturma başlatıldıHakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İpek Yolu üzerindeki boş arazide 12 yaşındaki evladımız Eslem Teker sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Cenaze otopsi işlemlerinin ardından defnedildiEslem Teker'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığına götürülen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.'Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın tüm yönleriyle titiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Bakan Tunç, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/meteorolojiden-firtina-uyarisi-siddetli-ruzgarlar-bekleniyor-1092823917.html

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hakkari, yüksekova, yılmaz tunç, cumhuriyet başsavcılığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, ölüm