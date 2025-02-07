https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rusyada-savunma-bakanligi-yetkililerine-yonelik-saldiri-planlayan-dort-kadin-yakalandi-1093449042.html

Rusya’da Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik saldırı planlayan dört kadın yakalandı

Rusya’da Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik saldırı planlayan dört kadın yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerine ve enerji tesislerine yönelik Ukrayna gizli servisleri adına terör... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T08:36+0300

2025-02-07T08:36+0300

2025-02-07T08:56+0300

ukrayna krizi

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

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sivastopol

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rostov-na-donu

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terör saldırısı

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Rusya’nın üç şehrinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, Ukrayna gizli servisler adına hareket eden dört ajanın faaliyetine son verildiği bildirildi.FSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Faillerin Ukrayna’da özel eğitimden geçtiğini kaydeden FSB, “Yakalanan kişilerin, Ukrayna'da hafif silah, mayın ve patlayıcı mühimmat, İHA ve gözetleme teknikleri eğitimi aldığı tespit edildi” dendi.Ajanların Rusya’da oturduğu evlerde yapılan arama sırasında, çok sayıda patlayıcı ve kimyasal madde, elektrikli fünyeler, el yapımı bomba yapımı için talimatlar ve Ukraynalı küratörlerle iletişim araçları bulundu.Olayla ilgili dava dosyası açılırken, “Gözaltına alınanlar suçlarını itiraf etti. Otuz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişilere, suç işlemede yardım eden kişilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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