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Rusya’da Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik saldırı planlayan dört kadın yakalandı
Rusya’da Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik saldırı planlayan dört kadın yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerine ve enerji tesislerine yönelik Ukrayna gizli servisleri adına terör... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T08:36+0300
2025-02-07T08:36+0300
2025-02-07T08:56+0300
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Rusya’nın üç şehrinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, Ukrayna gizli servisler adına hareket eden dört ajanın faaliyetine son verildiği bildirildi.FSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Faillerin Ukrayna’da özel eğitimden geçtiğini kaydeden FSB, “Yakalanan kişilerin, Ukrayna'da hafif silah, mayın ve patlayıcı mühimmat, İHA ve gözetleme teknikleri eğitimi aldığı tespit edildi” dendi.Ajanların Rusya’da oturduğu evlerde yapılan arama sırasında, çok sayıda patlayıcı ve kimyasal madde, elektrikli fünyeler, el yapımı bomba yapımı için talimatlar ve Ukraynalı küratörlerle iletişim araçları bulundu.Olayla ilgili dava dosyası açılırken, “Gözaltına alınanlar suçlarını itiraf etti. Otuz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişilere, suç işlemede yardım eden kişilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, sivastopol, voronej, rostov-na-donu, rusya savunma bakanlığı, terör saldırısı, saldırı girişimi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, sivastopol, voronej, rostov-na-donu, rusya savunma bakanlığı, terör saldırısı, saldırı girişimi
Rusya’da Savunma Bakanlığı yetkililerine yönelik saldırı planlayan dört kadın yakalandı
08:36 07.02.2025 (güncellendi: 08:56 07.02.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerine ve enerji tesislerine yönelik Ukrayna gizli servisleri adına terör eylemleri hazırlığını yapan dört kadının gözaltına alındığını duyurdu.
Rusya’nın üç şehrinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, Ukrayna gizli servisler adına hareket eden dört ajanın faaliyetine son verildiği bildirildi.
FSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Sivastopol, Voronej ve Rostov-on-Don şehirlerinde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri ile yakıt ve enerji tesislerine yönelik sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Ukrayna gizli servisleri tarafından görevlendirilen dört kadın ajanın faaliyetleri engellendi.
Faillerin Ukrayna’da özel eğitimden geçtiğini kaydeden FSB, “Yakalanan kişilerin, Ukrayna'da hafif silah, mayın ve patlayıcı mühimmat, İHA ve gözetleme teknikleri eğitimi aldığı tespit edildi” dendi.
Ajanların Rusya’da oturduğu evlerde yapılan arama sırasında, çok sayıda patlayıcı ve kimyasal madde, elektrikli fünyeler, el yapımı bomba yapımı için talimatlar ve Ukraynalı küratörlerle iletişim araçları bulundu.
Olayla ilgili dava dosyası açılırken, “Gözaltına alınanlar suçlarını itiraf etti. Otuz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar” ifadesi kullanıldı.
Gözaltına alınan kişilere, suç işlemede yardım eden kişilerin tespit edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.