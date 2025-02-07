https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rusya-ekonomisi-2024te-yuzde-41-oraninda-buyudu-1093469148.html

Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4.1 oranında büyüdü

Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4.1 oranında büyüdü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktığını ve ekonomisini daha teknolojik ve çeşitlendirilmiş hale getirdiğini kaydeden Başbakan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T15:15+0300

2025-02-07T15:15+0300

2025-02-07T15:41+0300

dünya

rusya

ekonomi

ekonomik büyüme

mihail mişustin

vladimir putin

rusya istatistik kurumu

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşerek ekonomideki duruma ilişkin bilgi verdi.Rusya İstatistik Kurumu’nun geçen yılın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini aktaran Mişustin, şunu dedi: Başbakan, “Rusya ekonomisi yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktı, teknolojik olarak daha gelişmiş ve çeşitlenmiş hale geldi” diyerek Rusya vatandaşlarının reel harcanabilir gelirinin 2024 yılında yüzde 8.4 oranında artığını kaydetti.Putin: Rus ekonomisi büyürken gelişmiş ekonomiler küçülüyorRusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ekonomik büyüme oranlarının sadece hükümetin tahminlerinden değil, aynı zamanda küresel büyümeden de daha yüksek çıktığına dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ile görüşe sırasında, “Ekonomik büyüme oranlarımız sadece kendi tahminlerimizin değil, aynı zamanda dünya ve gelişmiş ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerdeki benzer göstergelerin de üzerinde gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yüksek enflasyon sorun’Rusya’daki yıllık enflasyonun 3 Şubat itibariyle yüzde 9.9 olduğuna dikkat çeken Putin, “Bu bizim için sorun. Dengeli bir büyüme sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dedi.

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rusya, ekonomi, ekonomik büyüme, mihail mişustin, vladimir putin, rusya istatistik kurumu