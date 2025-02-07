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Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4.1 oranında büyüdü
Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4.1 oranında büyüdü
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Rusya’nın yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktığını ve ekonomisini daha teknolojik ve çeşitlendirilmiş hale getirdiğini kaydeden Başbakan... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşerek ekonomideki duruma ilişkin bilgi verdi.Rusya İstatistik Kurumu’nun geçen yılın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini aktaran Mişustin, şunu dedi: Başbakan, “Rusya ekonomisi yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktı, teknolojik olarak daha gelişmiş ve çeşitlenmiş hale geldi” diyerek Rusya vatandaşlarının reel harcanabilir gelirinin 2024 yılında yüzde 8.4 oranında artığını kaydetti.Putin: Rus ekonomisi büyürken gelişmiş ekonomiler küçülüyorRusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ekonomik büyüme oranlarının sadece hükümetin tahminlerinden değil, aynı zamanda küresel büyümeden de daha yüksek çıktığına dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ile görüşe sırasında, “Ekonomik büyüme oranlarımız sadece kendi tahminlerimizin değil, aynı zamanda dünya ve gelişmiş ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerdeki benzer göstergelerin de üzerinde gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yüksek enflasyon sorun’Rusya’daki yıllık enflasyonun 3 Şubat itibariyle yüzde 9.9 olduğuna dikkat çeken Putin, “Bu bizim için sorun. Dengeli bir büyüme sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dedi.
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rusya, ekonomi, ekonomik büyüme, mihail mişustin, vladimir putin, rusya istatistik kurumu
rusya, ekonomi, ekonomik büyüme, mihail mişustin, vladimir putin, rusya istatistik kurumu

Rusya ekonomisi 2024’te yüzde 4.1 oranında büyüdü

15:15 07.02.2025 (güncellendi: 15:41 07.02.2025)
© Fotoğraf : KremlinRusya Başbakanı Mişustin ve Devlet Başkanı Putin ülke ekonomisindeki durumu değerlendirdi
Rusya Başbakanı Mişustin ve Devlet Başkanı Putin ülke ekonomisindeki durumu değerlendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : Kremlin
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Rusya’nın yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktığını ve ekonomisini daha teknolojik ve çeşitlendirilmiş hale getirdiğini kaydeden Başbakan Mişustin, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 4.1 oranında büyüdüğünü belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşerek ekonomideki duruma ilişkin bilgi verdi.
Rusya İstatistik Kurumu’nun geçen yılın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini aktaran Mişustin, şunu dedi:
Bu değerlendirmelere göre, gayri safi yurt içi hasıla yüzde 4.1 arttı. Yani resmi tahminde belirtilenin yüzde 0.2 üzerinde gerçekleşti. Bu beklentilerin üzerinde.
Başbakan, “Rusya ekonomisi yaptırım baskısıyla başarılı bir şekilde başa çıktı, teknolojik olarak daha gelişmiş ve çeşitlenmiş hale geldi” diyerek Rusya vatandaşlarının reel harcanabilir gelirinin 2024 yılında yüzde 8.4 oranında artığını kaydetti.

Putin: Rus ekonomisi büyürken gelişmiş ekonomiler küçülüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki ekonomik büyüme oranlarının sadece hükümetin tahminlerinden değil, aynı zamanda küresel büyümeden de daha yüksek çıktığına dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ile görüşe sırasında, “Ekonomik büyüme oranlarımız sadece kendi tahminlerimizin değil, aynı zamanda dünya ve gelişmiş ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerdeki benzer göstergelerin de üzerinde gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Resmi istatistiklerden gördüğüm kadarıyla, ABD ekonomisi yüzde 2.8 oranında büyüdü. Bu genel olarak iyi bir gösterge. Oysa Euro Bölgesi'nde rakamlar daha mütevazı. Şimdi Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden bahsediyorum. Fransa yüzde 1.1 oranında büyürken, Almanya’da bu oran eksi 0.2. Ama bu onların sorunu. Nedenini biliyoruz.

‘Yüksek enflasyon sorun’

Rusya’daki yıllık enflasyonun 3 Şubat itibariyle yüzde 9.9 olduğuna dikkat çeken Putin, “Bu bizim için sorun. Dengeli bir büyüme sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız” dedi.
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