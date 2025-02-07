Rosatom Başkanı Lihaçev, UAEA Genel Müdürü Grossi'yle görüştü: 'Ukrayna yüzünden nükleer riskler giderek artıyor'

Moskova, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi arasındaki görüşmeye ev sahipliği yaptı.



Taraflar Ukrayna çatışmasının nükleer güvenlik için oluşturduğu tehditleri ele alırken Rosatom Başkanı Lihaçev, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızmasının ve Smolensk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bulunduğu bölgeye İHA ve füzelerle düzenlediği saldırıların nükleer güvenlik risklerini artırdığının altını çizdi.



Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Lihaçev, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki Zaporojye NGS'ye yönelik saldırılardan da bahsetti.



Rus yetkili, "Bence Ukrayna ordusu tarafından saldırı riskleri giderek artıyor. Bunu hem vurulan İHA ve füze sayısından, hem de Zaporojye NGS'nun yanı başındaki bölgeye düzenlenen topçu saldırılarının sayısından anlıyoruz" dedi.



Bu durumun hem kendileri hem de santrallerdeki personel için endişe ve baskı unsuru olduğunu kaydeden Lihaçev, tehditlerin ve terör saldırılarının elbette UAEA'nın güvenlik ilkelerinin ihlali olduğunu vurguladı.



Rosatom Başkanı, Kiev rejiminin nükleer tesislerin bulunduğu bölgelerdeki silahlı faaliyetlerine UAEA tarafından müdahale edilmesi gerektiğini de belirtti.