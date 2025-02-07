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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-buyukelci-meskov-rusya-numaralara-boyun-egmeyecektir-1093444645.html
Rus Büyükelçi Meşkov: Rusya numaralara boyun eğmeyecektir
Rus Büyükelçi Meşkov: Rusya numaralara boyun eğmeyecektir
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları askıya almak için Batı'nın oyunlarına gelmeyeceğini vurguladı. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T04:21+0300
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Meşkov, "Batı, Ukrayna'da cephenin çöktüğünü gördüğünde, çatışmaları dondurmak, birliklerini bölgeye konuşlandırmak ve Ukrayna birliklerini yeniden silahlandırmak için acele ediyor. Biz bu durumu gözlemliyoruz ve bu tür numaralara kanmayacağız" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasının dondurulmasının ya da geçici bir ateşkesin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Zaharova, böyle bir durumun Batı tarafından Kiev rejiminin askeri potansiyelini güçlendirmek için kullanılabileceğini ifade etmişti.Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini yeniden tesis etmek amacıyla ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir sözde barış gücü birliği konuşlandırmayı planladığını açıklamıştı. SVR, bu durumun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak belirli bir çatışmanın taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini, dolayısıyla Ukrayna'da barış güçlerinden bahsetmek için henüz erken olduğunu kaydetmişti. Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2025'te Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa süreli bir ateşkes ya da güçlerin yeniden toparlanması değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti. Putin, Rus yetkililerin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı ve özel operasyonun amacının da bu olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, Ukrayna'da barışın 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini de dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-8-saldiri-girisimini-1093441902.html
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aleksey meşkov, ukrayna, batı, kiev, rusya dış istihbarat servisi (svr), rus dış istihbarat servisi
aleksey meşkov, ukrayna, batı, kiev, rusya dış istihbarat servisi (svr), rus dış istihbarat servisi

Rus Büyükelçi Meşkov: Rusya numaralara boyun eğmeyecektir

04:21 07.02.2025
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Aleksey Meşkov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları askıya almak için Batı'nın oyunlarına gelmeyeceğini vurguladı.
Meşkov, "Batı, Ukrayna'da cephenin çöktüğünü gördüğünde, çatışmaları dondurmak, birliklerini bölgeye konuşlandırmak ve Ukrayna birliklerini yeniden silahlandırmak için acele ediyor. Biz bu durumu gözlemliyoruz ve bu tür numaralara kanmayacağız" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna çatışmasının dondurulmasının ya da geçici bir ateşkesin kabul edilemeyeceğini belirtmişti.
Zaharova, böyle bir durumun Batı tarafından Kiev rejiminin askeri potansiyelini güçlendirmek için kullanılabileceğini ifade etmişti.
Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini yeniden tesis etmek amacıyla ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir sözde barış gücü birliği konuşlandırmayı planladığını açıklamıştı. SVR, bu durumun Ukrayna'nın fiili işgaline dönüşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak belirli bir çatışmanın taraflarının rızasıyla mümkün olabileceğini, dolayısıyla Ukrayna'da barış güçlerinden bahsetmek için henüz erken olduğunu kaydetmişti.
Aynı zamanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2025'te Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa süreli bir ateşkes ya da güçlerin yeniden toparlanması değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti.
Putin, Rus yetkililerin, Rus halkının çıkarları için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı ve özel operasyonun amacının da bu olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, Ukrayna'da barışın 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini de dile getirmişti.
Rus ordusu, Ukraynalı silahlı oluşumların saldırılarına devam ettiği Kursk Bölgesi'ndeki operasyonuna devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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