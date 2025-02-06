https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-8-saldiri-girisimini-1093441902.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttüğünü duyurdu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T23:14+0300
2025-02-06T23:14+0300
2025-02-06T23:13+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
kursk bölgesi
saldırı girişimi
tank
zırhlı araç
askeri teçhizat
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Kursk bölgesinde saldırı dalgası başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 8 karşı saldırı girişimini engellediği belirtildi.Açıklamada, “6 Şubat saat 21.00 itibariyle Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, Kursk bölgesindeki Çerkasskaya Konopelka ve Ulanok yerleşimleri yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerininkarşı saldırı düzenleme girişimlerini engelledi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, piyade savaş araçları ve zırhlı muharebe araçlarından oluşan Ukryna Silahlı Kuvvetlerinin iki mekanize taburunun, tanklar ve engel kaldırma araçlarının desteğiyle bu bölgede başlattığı ve başarısızlıkla sonuçlanan karşı saldırılar sırasında Ukraynalı 200’den fazla asker ve aralarında 8 tank, 5 piyade savaş aracı, 1 zırhlı personel taşıyıcı, 30 zırhlı muharebe aracının yanı sıra 3 istihkam aracı, bir köprü döşeme aracı ve diğer teçhizat olmak üzere yaklaşık 50 teçhizatın imha edildiği belirtildi.Kuzey Askeri Grubu birliklerinin şu anda dağınık düşman gruplarının bulunduğu bölgelerde temizlik faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk bölgesi, saldırı girişimi, tank, zırhlı araç, askeri teçhizat, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk bölgesi, saldırı girişimi, tank, zırhlı araç, askeri teçhizat, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Kursk bölgesinde saldırı dalgası başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 8 karşı saldırı girişimini engellediği belirtildi.
Açıklamada, “6 Şubat saat 21.00 itibariyle Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, Kursk bölgesindeki Çerkasskaya Konopelka ve Ulanok yerleşimleri yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerininkarşı saldırı düzenleme girişimlerini engelledi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, piyade savaş araçları ve zırhlı muharebe araçlarından oluşan Ukryna Silahlı Kuvvetlerinin iki mekanize taburunun, tanklar ve engel kaldırma araçlarının desteğiyle bu bölgede başlattığı ve başarısızlıkla sonuçlanan karşı saldırılar sırasında Ukraynalı 200’den fazla asker ve aralarında 8 tank, 5 piyade savaş aracı, 1 zırhlı personel taşıyıcı, 30 zırhlı muharebe aracının yanı sıra 3 istihkam aracı, bir köprü döşeme aracı ve diğer teçhizat olmak üzere yaklaşık 50 teçhizatın imha edildiği belirtildi.
Kuzey Askeri Grubu birliklerinin şu anda dağınık düşman gruplarının bulunduğu bölgelerde temizlik faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.