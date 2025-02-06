https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-kursk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-8-saldiri-girisimini-1093441902.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusunun 8 saldırı girişimini püskürttüğünü duyurdu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T23:14+0300

2025-02-06T23:14+0300

2025-02-06T23:13+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

kursk bölgesi

saldırı girişimi

tank

zırhlı araç

askeri teçhizat

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Askeri Grubu birliklerinin Kursk bölgesinde saldırı dalgası başlatan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 8 karşı saldırı girişimini engellediği belirtildi.Açıklamada, “6 Şubat saat 21.00 itibariyle Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, Kursk bölgesindeki Çerkasskaya Konopelka ve Ulanok yerleşimleri yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerininkarşı saldırı düzenleme girişimlerini engelledi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, piyade savaş araçları ve zırhlı muharebe araçlarından oluşan Ukryna Silahlı Kuvvetlerinin iki mekanize taburunun, tanklar ve engel kaldırma araçlarının desteğiyle bu bölgede başlattığı ve başarısızlıkla sonuçlanan karşı saldırılar sırasında Ukraynalı 200’den fazla asker ve aralarında 8 tank, 5 piyade savaş aracı, 1 zırhlı personel taşıyıcı, 30 zırhlı muharebe aracının yanı sıra 3 istihkam aracı, bir köprü döşeme aracı ve diğer teçhizat olmak üzere yaklaşık 50 teçhizatın imha edildiği belirtildi.Kuzey Askeri Grubu birliklerinin şu anda dağınık düşman gruplarının bulunduğu bölgelerde temizlik faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk bölgesi, saldırı girişimi, tank, zırhlı araç, askeri teçhizat, ukrayna silahlı kuvvetleri