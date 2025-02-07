Rus büyükelçi: Finlandiya, Rusya sınırına demir perde ördü
© AP Photo / Sergei GritsFinlandiya Rusya sınır
© AP Photo / Sergei Grits
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Finlandiya'nın iki ülke arasındaki sınırı yaklaşık 1.5 yıldır kapalı tutmasına Rusya'dan tepki gelmeye devam ediyor.
Rusya'nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov, Fin hükümetinin iki ülke arasındaki sınıra demir perde ördüğünü belirtti.
Sputnik'e demeç veren Kuznetsov, Finlandiya hükümetinin sınırı kapatma kararını eleştirerek Helsinki'nin yakın gelecekte bu karardan dönme niyetinde olmadığının altını çizdi.
Kuznetsov, "Helsinki, üçüncü ülke vatandaşlarının sınırın açılmasını Rus topraklarından Finlandiya'ya 'kitleler' halinde gitmek için kullanmayacaklarından yüzde 100 emin olmadıklarına dair sıkıcı mantrayı tekrarlamaktan asla yorulmuyor" dedi.
Rusya-Finlandiya sınırını kapatma kararının siyasi saikli olduğunu kaydeden Kuznetsov, bu adımın pratikteki uygulamalarla bir bağlantısı olmadığını söyledi.
Rus büyükelçi, "Finlandiya hükümetinin kararı, her iki ülkede yaşayan binlerce kişinin aile ve dostluk bağlarını koparan bir demir perde oluşturdu. Artık sınırdaki yerleşimler arasındaki yolculuk sadece birkaç saat değil, bir günden fazla sürebiliyor" ifadelerini kullandı.
Finlandiya, Ortadoğu ve Afrika'dan giden ve gerekli belgelere sahip olmayan sığınmacı akınından Rus makamlarını sorumlu tutarak Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatmıştı.
Finlandiya sınır muhafızları, sığınmacı akınının yoğunluğunu Rus meslektaşlarının Schengen vizesi olmayan kişilerin sınır bölgesine girmesine izin vermesinden kaynaklandığını öne sürmüştü.
Rus tarafı ise suçlamaları reddederek, üçüncü ülke vatandaşlarının Finlandiya sınırına ulaşmasını engelleme yetkilerinin olmadığını belirtmişti. Kremlin, sınır kontrol noktalarının yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını ve Rus sınır muhafızlarının hizmet talimatlarına tam olarak uyduğunu vurgulamıştı.
Sputnik'e demeç veren Kuznetsov, Finlandiya hükümetinin sınırı kapatma kararını eleştirerek Helsinki'nin yakın gelecekte bu karardan dönme niyetinde olmadığının altını çizdi.
Kuznetsov, "Helsinki, üçüncü ülke vatandaşlarının sınırın açılmasını Rus topraklarından Finlandiya'ya 'kitleler' halinde gitmek için kullanmayacaklarından yüzde 100 emin olmadıklarına dair sıkıcı mantrayı tekrarlamaktan asla yorulmuyor" dedi.
Rusya-Finlandiya sınırını kapatma kararının siyasi saikli olduğunu kaydeden Kuznetsov, bu adımın pratikteki uygulamalarla bir bağlantısı olmadığını söyledi.
Rus büyükelçi, "Finlandiya hükümetinin kararı, her iki ülkede yaşayan binlerce kişinin aile ve dostluk bağlarını koparan bir demir perde oluşturdu. Artık sınırdaki yerleşimler arasındaki yolculuk sadece birkaç saat değil, bir günden fazla sürebiliyor" ifadelerini kullandı.
Finlandiya, Ortadoğu ve Afrika'dan giden ve gerekli belgelere sahip olmayan sığınmacı akınından Rus makamlarını sorumlu tutarak Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatmıştı.
Finlandiya sınır muhafızları, sığınmacı akınının yoğunluğunu Rus meslektaşlarının Schengen vizesi olmayan kişilerin sınır bölgesine girmesine izin vermesinden kaynaklandığını öne sürmüştü.
Rus tarafı ise suçlamaları reddederek, üçüncü ülke vatandaşlarının Finlandiya sınırına ulaşmasını engelleme yetkilerinin olmadığını belirtmişti. Kremlin, sınır kontrol noktalarının yasal hakkı olanlar tarafından kullanıldığını ve Rus sınır muhafızlarının hizmet talimatlarına tam olarak uyduğunu vurgulamıştı.