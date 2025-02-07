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Rubio: ABD'nin ulusal çıkarlarına uygunsa diğer ülkelere yardım devam edecek
Rubio: ABD'nin ulusal çıkarlarına uygunsa diğer ülkelere yardım devam edecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin uluslararası yardımlara devam edeceğini ancak bu yardımların Washington'un ulusal çıkarlarına uygun olması... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir basın toplantısında ABD'nin uluslararası yardımları hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Rubio, 'yardımların' devam edeceğini fakat bunun 'ulusal çıkarlara uygun' şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.Konışmasında Rubio, “Amerika Birleşik Devletleri uluslararası yardım sağlamaya devam edecek. Ancak bu yardımlar mantıklı ve ulusal çıkarlarımıza uygun uluslararası yardımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.'Gazze yaşanabilir bir yer değil'Açıklamalrında Rubio, Gazze konusuna da değindi. Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında Rubio, sadece yıkım değil aynı zamanda patlamamış bombalar nedeniyle Gazze'nin 'yaşanabilir' bir yer olmadığını belirtti.Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/trump-imzaladi-netanyahuya-tutuklama-karari-cikaran-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-1093443427.html
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abd, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, abd, gazze, washington

Rubio: ABD'nin ulusal çıkarlarına uygunsa diğer ülkelere yardım devam edecek

02:56 07.02.2025
© AA / Celal GüneşTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin uluslararası yardımlara devam edeceğini ancak bu yardımların Washington'un ulusal çıkarlarına uygun olması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir basın toplantısında ABD'nin uluslararası yardımları hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Rubio, 'yardımların' devam edeceğini fakat bunun 'ulusal çıkarlara uygun' şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.
Konışmasında Rubio, “Amerika Birleşik Devletleri uluslararası yardım sağlamaya devam edecek. Ancak bu yardımlar mantıklı ve ulusal çıkarlarımıza uygun uluslararası yardımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Gazze yaşanabilir bir yer değil'

Açıklamalrında Rubio, Gazze konusuna da değindi. Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı hakkında Rubio, sadece yıkım değil aynı zamanda patlamamış bombalar nedeniyle Gazze'nin 'yaşanabilir' bir yer olmadığını belirtti.
Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor" dedi.
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