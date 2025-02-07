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Azerbaycan, Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almıştı: Kremlin'den açıklama geldi
Azerbaycan, Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almıştı: Kremlin'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'ın başkent Bakü'de faaliyet yürüten Rus Evi'ni kapatma kararı almasını değerlendiren Peskov, bunun yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade etti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan yönetiminin Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almasının bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu durumu diyalogla çözebileceklerini söyledi.Peskov, "Bu durumdan dolayı üzgünüz. Bunun ikili temaslar sonucunda çözülebilecek bir yanlış anlama olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konuda bir temasta bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Peskov, "Elbette Rusya, bu konuyu Azerbaycanlı meslektaşlarla çeşitli düzeylerde ele alacak. Eğer en üst düzeyde temaslar olursa, bu konunun iki liderin diyaloğunda istişare edilme olasılığını dışlamıyoruz" yanıtını verdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve Rus Evi olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetinin sonlandırılması konusunda Rusya'ya nota gönderildiğini bildirmişti.Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtmişti.
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azerbaycan, bakü, rus evi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev
azerbaycan, bakü, rus evi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev

Azerbaycan, Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almıştı: Kremlin'den açıklama geldi

14:08 07.02.2025
© Sputnik / Кямале Алиева"Rus Evi"
Rus Evi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Кямале Алиева
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Azerbaycan'ın başkent Bakü'de faaliyet yürüten Rus Evi'ni kapatma kararı almasını değerlendiren Peskov, bunun yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade etti.
Azerbaycan yönetiminin Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almasının bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu durumu diyalogla çözebileceklerini söyledi.

Peskov, "Bu durumdan dolayı üzgünüz. Bunun ikili temaslar sonucunda çözülebilecek bir yanlış anlama olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konuda bir temasta bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Peskov, "Elbette Rusya, bu konuyu Azerbaycanlı meslektaşlarla çeşitli düzeylerde ele alacak. Eğer en üst düzeyde temaslar olursa, bu konunun iki liderin diyaloğunda istişare edilme olasılığını dışlamıyoruz" yanıtını verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve Rus Evi olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetinin sonlandırılması konusunda Rusya'ya nota gönderildiğini bildirmişti.

Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtmişti.
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