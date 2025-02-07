https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/azerbaycan-bakudeki-rus-evini-kapatma-karari-almisti-kremlinden-aciklama-geldi-1093466346.html

Azerbaycan, Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almıştı: Kremlin'den açıklama geldi

Azerbaycan, Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almıştı: Kremlin'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'ın başkent Bakü'de faaliyet yürüten Rus Evi'ni kapatma kararı almasını değerlendiren Peskov, bunun yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade etti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T14:08+0300

2025-02-07T14:08+0300

2025-02-07T14:08+0300

dünya

azerbaycan

bakü

rus evi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

ilham aliyev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093466332_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1bd190ecccdbbad05ea0d5c2f04add17.jpg

Azerbaycan yönetiminin Bakü'deki Rus Evi'ni kapatma kararı almasının bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu durumu diyalogla çözebileceklerini söyledi.Peskov, "Bu durumdan dolayı üzgünüz. Bunun ikili temaslar sonucunda çözülebilecek bir yanlış anlama olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu konuda bir temasta bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Peskov, "Elbette Rusya, bu konuyu Azerbaycanlı meslektaşlarla çeşitli düzeylerde ele alacak. Eğer en üst düzeyde temaslar olursa, bu konunun iki liderin diyaloğunda istişare edilme olasılığını dışlamıyoruz" yanıtını verdi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve Rus Evi olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetinin sonlandırılması konusunda Rusya'ya nota gönderildiğini bildirmişti.Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilciliği olan Rusya Kültür Merkezi"nin (Rus Evi) Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/rus-buyukelci-finlandiya-rusya-sinirina-demir-perde-ordu-1093460812.html

azerbaycan

bakü

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, bakü, rus evi, rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ilham aliyev