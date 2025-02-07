https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/pfdkdan-ali-koc-ve-dursun-ozbeke-hak-mahrumiyeti-8-kulube-para-cezasi--1093442887.html
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti 8 kulübe para cezası
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti 8 kulübe para cezası
Sputnik Türkiye
PFDK, 8 Süper Lig kulübüne para cezası, Fenerbahçe Başkanı Koç ile Galatasaray Başkanı Özbek'e ise 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T00:28+0300
2025-02-07T00:28+0300
2025-02-07T00:29+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
ali koç
dursun özbek
ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerden dolayı 8 Süper Lig kulübüne ve yöneticilerine para ve hak mahrumiyeti cezası verdi.TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a çeşitli nedenlerden dolayı 23'er gün hak mahrumiyeti ve 750'şer bin lira para cezası verildi.PFDK, Galatasaray'ı 2 milyon 663 bin, Fenerbahçe'yi ise 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.PFDK, farklı gerekçelerle Trabzonspor'a 480 bin, Çaykur Rizespor'a 1 milyon, Kayserispor'a 318 bin, Göztepe'ye 168 bin, Adana Demirspor'a 693 bin ve Gaziantep FK'ya 90 bin lira para cezası verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaraydan-yeni-transfer-carlos-cuesta-ile-35-yillik-sozlesme-imzalandi-1093441452.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, dursun özbek, ceza
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), ali koç, dursun özbek, ceza
PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e hak mahrumiyeti 8 kulübe para cezası
00:28 07.02.2025 (güncellendi: 00:29 07.02.2025)
PFDK, 8 Süper Lig kulübüne para cezası, Fenerbahçe Başkanı Koç ile Galatasaray Başkanı Özbek'e ise 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerden dolayı 8 Süper Lig kulübüne ve yöneticilerine para ve hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a çeşitli nedenlerden dolayı 23'er gün hak mahrumiyeti ve 750'şer bin lira para cezası verildi.
PFDK, Galatasaray'ı 2 milyon 663 bin, Fenerbahçe'yi ise 2 milyon lira para cezasına çarptırdı.
PFDK, farklı gerekçelerle Trabzonspor'a 480 bin, Çaykur Rizespor'a 1 milyon, Kayserispor'a 318 bin, Göztepe'ye 168 bin, Adana Demirspor'a 693 bin ve Gaziantep FK'ya 90 bin lira para cezası verdi.