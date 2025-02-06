https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaraydan-yeni-transfer-carlos-cuesta-ile-35-yillik-sozlesme-imzalandi-1093441452.html

Galatasaray'dan yeni transfer: Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray'dan yeni transfer: Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Cuesta, Galatasaray’ın 8. Kolombiyalı futbolcusu oldu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T23:02+0300

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2025-02-06T23:02+0300

spor

galatasaray

carlos cuesta

transfer

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Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise şöyle aktarıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-bolusporu-4-1-maglup-etti-eyup-aydin-unutulmaz-bir-gol-atti-1093437381.html

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galatasaray, carlos cuesta, transfer