https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaraydan-yeni-transfer-carlos-cuesta-ile-35-yillik-sozlesme-imzalandi-1093441452.html
Galatasaray'dan yeni transfer: Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı
Galatasaray'dan yeni transfer: Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Cuesta, Galatasaray’ın 8. Kolombiyalı futbolcusu oldu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T23:02+0300
2025-02-06T23:02+0300
2025-02-06T23:02+0300
spor
galatasaray
carlos cuesta
transfer
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Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise şöyle aktarıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/galatasaray-bolusporu-4-1-maglup-etti-eyup-aydin-unutulmaz-bir-gol-atti-1093437381.html
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galatasaray, carlos cuesta, transfer
galatasaray, carlos cuesta, transfer
Galatasaray'dan yeni transfer: Carlos Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı
Galatasaray Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Cuesta, Galatasaray’ın 8. Kolombiyalı futbolcusu oldu.
Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise şöyle aktarıldı:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650 bin euro
2025-2026 sezonu için net 1 milyon 450 bin euro
2026-2027 sezonu için net 1 milyon 550 bin euro
2027-2028 sezonu için net 1 milyon 650 bin euro