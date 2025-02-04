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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/peskov-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimlari-surdurdugu-asikar-1093340270.html
Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürdüğü aşikar
Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürdüğü aşikar
Sputnik Türkiye
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardımın kesilmediğine vurgu yapan Peskov, yeni dönemde Trump'ın bu yardımlar karşılığında Kiev'den bir şeyler alma peşinde olduğuna... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T13:26+0300
2025-02-04T13:26+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam ettiğini ve kimsenin bunun durduğuna dair bir açıklama yapmadığını belirtti.Reuters'in ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatının yeniden başladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, Washington'dan hiç kimsenin silah akışının durduğuna dair bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, askeri yardımların sürdüğünün aşikar olduğunu vurguladı.Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'daki nadir değerli metalleri satın almak istediklerini açıklamasına değinen Peskov, Cumhuriyetçi başkanın böylelikle Kiev'den askeri yardıma karşılık bir şeyler istediğini söyledi.Peskov, "Bu, Ukrayna'ya askeri yardımları satın alması için yapılan bir tekliftir. Yani ABD bu yardımları karşılıksız veya başka bir şekilde vermeye devam etmeyecek, bunları tamamen ticari zeminde temin edecek" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Washington'un Ukrayna'ya yardım etmek yerine çözüme katkı sunmasının daha iyi olacağı mesajını da gönderdi.Reuters, Washington'dan kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Beyaz Saray'daki istişareler nedeniyle Amerikan silahlarının Kiev'e sevkiyatı kısa süreliğine durduruldu ancak sevkiyatlar hemen yeniden başladı" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/kuresel-cikar-dengesi-icin-uzlasmaya-hazir-olduklarini-soyleyen-lavrov-diyalog-karsiti-gorusler-1093335058.html
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abd, washington, kiev, ukrayna, reuters, rusya, askeri yardım, donald trump, dmitriy peskov
abd, washington, kiev, ukrayna, reuters, rusya, askeri yardım, donald trump, dmitriy peskov

Peskov: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürdüğü aşikar

13:26 04.02.2025
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ABD'den Ukrayna'ya askeri yardımın kesilmediğine vurgu yapan Peskov, yeni dönemde Trump'ın bu yardımlar karşılığında Kiev'den bir şeyler alma peşinde olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam ettiğini ve kimsenin bunun durduğuna dair bir açıklama yapmadığını belirtti.

Reuters'in ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatının yeniden başladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, Washington'dan hiç kimsenin silah akışının durduğuna dair bir açıklama yapmadığına dikkat çekerek, askeri yardımların sürdüğünün aşikar olduğunu vurguladı.

Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'daki nadir değerli metalleri satın almak istediklerini açıklamasına değinen Peskov, Cumhuriyetçi başkanın böylelikle Kiev'den askeri yardıma karşılık bir şeyler istediğini söyledi.

Peskov, "Bu, Ukrayna'ya askeri yardımları satın alması için yapılan bir tekliftir. Yani ABD bu yardımları karşılıksız veya başka bir şekilde vermeye devam etmeyecek, bunları tamamen ticari zeminde temin edecek" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Washington'un Ukrayna'ya yardım etmek yerine çözüme katkı sunmasının daha iyi olacağı mesajını da gönderdi.

Reuters, Washington'dan kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Beyaz Saray'daki istişareler nedeniyle Amerikan silahlarının Kiev'e sevkiyatı kısa süreliğine durduruldu ancak sevkiyatlar hemen yeniden başladı" ifadelerini kullanmıştı.
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