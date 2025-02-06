https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093427317.html
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:39+0300
2025-02-06T14:39+0300
2025-02-06T15:45+0300
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asil nadir
iş insanı
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İş insanı Asil Nadir, hayatını kaybetti. Sadece 2 gün önce solunum sıkıntıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Nadir'in ölümünü gazeteci Ahmet Tolgay duyurdu.Asil Nadir kimdir? Asil Nadir 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğdu. Asil Nadir henüz çok küçükken babası polisliği bırakıp, İngiltere'den getirttiği otobüsler ile Kuzey Kıbrıs'taki ilk otobüs şirketini kurdu.Satın aldığı şirketin hisseleri yükselince hayatı değiştiBir süre sonra İngiltere'ye taşınan ve Londra'da perakende market zinciri Wear Well'i satın alan aile 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nın ardından yeniden Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine girdi. Asil Nadir'in aile şirketlerinde başlayan ticaret hayatı 1980 yılında satın aldığı Polyy Peck International ile farklı bir yöne girdi. Orta Doğu'ya tekstil ürünleri pazarlayan şirketin hissleri kısa sürede yükselişe geçerek, Asil Nadir'i İngiltere'nin en zengin 100 iş insanından biri yaptı.Daha sonra Niksar markasıyla şişelenmiş su üretimi işine giren Nadir, 04 Mayıs 1985'te de Manisa'da Vestel Elektronik şirketini kurdu. Meyna Tarım ile UNIPAC Paketleme de Asil Nadir'in şirketleri arasındaydı. Nadir'in Vestel'i kurduğu yıl serveti 500 milyon sterline ulaşmıştı.1988 Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini açan Nadir, sırasıyla Günaydın, Güneş ve Tan gazetesi ile Nokta ve Gelişim dergilerini de satın alarak medya işine girdi.İlk evliliğini 15 Eylül 1962'de Ayşegül Tecimer ile yapan Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile yapmıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sergen-yalcinin-kardesi-gursoy-yalcin-hayatini-kaybetti-1093396541.html
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asil nadir, asil nadir kimdir, asil nadir öldü mü, asil nadir öldü, asil nadirin kaç çocuğu var
asil nadir, asil nadir kimdir, asil nadir öldü mü, asil nadir öldü, asil nadirin kaç çocuğu var
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
14:39 06.02.2025 (güncellendi: 15:45 06.02.2025)
İş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti.
İş insanı Asil Nadir, hayatını kaybetti. Sadece 2 gün önce solunum sıkıntıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Nadir'in ölümünü gazeteci Ahmet Tolgay duyurdu.
Asil Nadir 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğdu. Asil Nadir henüz çok küçükken babası polisliği bırakıp, İngiltere'den getirttiği otobüsler ile Kuzey Kıbrıs'taki ilk otobüs şirketini kurdu.
Satın aldığı şirketin hisseleri yükselince hayatı değişti
Bir süre sonra İngiltere'ye taşınan ve Londra'da perakende market zinciri Wear Well'i satın alan aile 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nın ardından yeniden Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine girdi. Asil Nadir'in aile şirketlerinde başlayan ticaret hayatı 1980 yılında satın aldığı Polyy Peck International ile farklı bir yöne girdi. Orta Doğu'ya tekstil ürünleri pazarlayan şirketin hissleri kısa sürede yükselişe geçerek, Asil Nadir'i İngiltere'nin en zengin 100 iş insanından biri yaptı.
Daha sonra Niksar markasıyla şişelenmiş su üretimi işine giren Nadir, 04 Mayıs 1985'te de Manisa'da Vestel Elektronik şirketini kurdu. Meyna Tarım ile UNIPAC Paketleme de Asil Nadir'in şirketleri arasındaydı. Nadir'in Vestel'i kurduğu yıl serveti 500 milyon sterline ulaşmıştı.
1988 Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini açan Nadir, sırasıyla Günaydın, Güneş ve Tan gazetesi ile Nokta ve Gelişim dergilerini de satın alarak medya işine girdi.
İlk evliliğini 15 Eylül 1962'de Ayşegül Tecimer ile yapan Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile yapmıştır.