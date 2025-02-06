https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/unlu-is-insani-asil-nadir-hayatini-kaybetti-1093427317.html

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T14:39+0300

2025-02-06T14:39+0300

2025-02-06T15:45+0300

türkiye

asil nadir

iş insanı

kıbrıs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102230/23/1022302301_0:3:1126:636_1920x0_80_0_0_d50a78d8c7edf5960eb3e79876dd957b.jpg

İş insanı Asil Nadir, hayatını kaybetti. Sadece 2 gün önce solunum sıkıntıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Nadir'in ölümünü gazeteci Ahmet Tolgay duyurdu.Asil Nadir kimdir? Asil Nadir 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğdu. Asil Nadir henüz çok küçükken babası polisliği bırakıp, İngiltere'den getirttiği otobüsler ile Kuzey Kıbrıs'taki ilk otobüs şirketini kurdu.Satın aldığı şirketin hisseleri yükselince hayatı değiştiBir süre sonra İngiltere'ye taşınan ve Londra'da perakende market zinciri Wear Well'i satın alan aile 1974 yılında Kıbrıs Harekâtı'nın ardından yeniden Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine girdi. Asil Nadir'in aile şirketlerinde başlayan ticaret hayatı 1980 yılında satın aldığı Polyy Peck International ile farklı bir yöne girdi. Orta Doğu'ya tekstil ürünleri pazarlayan şirketin hissleri kısa sürede yükselişe geçerek, Asil Nadir'i İngiltere'nin en zengin 100 iş insanından biri yaptı.Daha sonra Niksar markasıyla şişelenmiş su üretimi işine giren Nadir, 04 Mayıs 1985'te de Manisa'da Vestel Elektronik şirketini kurdu. Meyna Tarım ile UNIPAC Paketleme de Asil Nadir'in şirketleri arasındaydı. Nadir'in Vestel'i kurduğu yıl serveti 500 milyon sterline ulaşmıştı.1988 Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini açan Nadir, sırasıyla Günaydın, Güneş ve Tan gazetesi ile Nokta ve Gelişim dergilerini de satın alarak medya işine girdi.İlk evliliğini 15 Eylül 1962'de Ayşegül Tecimer ile yapan Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile yapmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sergen-yalcinin-kardesi-gursoy-yalcin-hayatini-kaybetti-1093396541.html

türkiye

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asil nadir, asil nadir kimdir, asil nadir öldü mü, asil nadir öldü, asil nadirin kaç çocuğu var