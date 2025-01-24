https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/unlu-oyuncu-didem-balcin-sette-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1093012840.html
Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Didem Balçın, dizi setinde kaza geçirerek yaralandı. Genç oyuncu hastanede tedavi altına alındı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:01+0300
2025-01-24T13:01+0300
2025-01-24T13:01+0300
yaşam
diriliş ertuğrul (dizi)
alina boz
didem balçın
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Başrollerini Cihangir Ceylan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisini setinde, ünlü oyuncu Didem Balçın kaza geçirdi. Ayağı takılarak düşen oyuncunun başı yarıldı. Balçın, Çakallarla Dans, Diriliş Ertuğrul, Gurbet Yolcuları gibi bir çok film ve dizide rol aldı. Hastaneye kaldırıldıBir Zamanlar İstanbul dizisinin Tuzla'daki setinde meydana gelen kazada, oyuncu Didem Balçın kaza geçirerek yaralandı. İstanbul'da 1990'lı yıllarda geçen bir hikayenin anlatıldığı dizinin çekimleri sırasında ayağı takılan oyuncu Balçın düşerek başını yardı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı. Didem Balçın kimdir?Oyuncu Didem Balçın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezunu. Balçın, ablası Özlem Balçın ile birlikte İstanbul’da ‘’Doda Sanat’’ adlı bir okul açtı. 2002’de ilk oyununda oynadı ve 2003’te ilk televizyon dizisinde yer aldı. Balçın, Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Gurbet Kadını, Gurbet Yolcuları, Kasaba, Oflu Hoca'nın Şifresi, Olacak O Kadar, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.
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oyuncu didem balçın, didem balçın kimdir, didem balçin diriliş ertuğrul, didem balçın çakallarla dans, didem balçın sette kaza geçirdi, didem balçın bir zamanlar istanbul
Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Didem Balçın, dizi setinde kaza geçirerek yaralandı. Genç oyuncu hastanede tedavi altına alındı.
Başrollerini Cihangir Ceylan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisini setinde, ünlü oyuncu Didem Balçın kaza geçirdi. Ayağı takılarak düşen oyuncunun başı yarıldı. Balçın, Çakallarla Dans, Diriliş Ertuğrul, Gurbet Yolcuları gibi bir çok film ve dizide rol aldı.
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Tuzla'daki setinde meydana gelen kazada, oyuncu Didem Balçın kaza geçirerek yaralandı. İstanbul'da 1990'lı yıllarda geçen bir hikayenin anlatıldığı dizinin çekimleri sırasında ayağı takılan oyuncu Balçın düşerek başını yardı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı.
Oyuncu Didem Balçın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezunu. Balçın, ablası Özlem Balçın ile birlikte İstanbul’da ‘’Doda Sanat’’ adlı bir okul açtı. 2002’de ilk oyununda oynadı ve 2003’te ilk televizyon dizisinde yer aldı. Balçın, Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Gurbet Kadını, Gurbet Yolcuları, Kasaba, Oflu Hoca'nın Şifresi, Olacak O Kadar, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.