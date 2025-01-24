Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kırmızı kitap’ tanımını ilk olarak Alparslan Türkeş kullanmıştı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mahmut Esen: 'Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, ilgili idare belediye değil il özel idaresidir'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Serkan Kaya: 'Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevden el çektirilmesi gerekiyor'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın faciasında kimlik tespitleri tamamlandı. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump, Biden'ın yapay zeka kısıtlamalarını silip attı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa'da 'Avrupa için Avrupa' dalgası yükseliyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Suriye'de Aleviler, Hristiyanlar ve Ermeni topluluk, Türk askerlerinin himayesini ve korumasını kabullenmeye hazır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Suudi Arabistan’ı yönetenler, modernitenin adımlarına uyan bir süreci kavramış durumda'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri: ‘Bu bir kader değil, tamamı önlenebilir iş cinayetleri’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Serap Taycan: ‘Yas sürecinin sağlıklı ilerlemesi bireyin ötesinde toplumun ve otoritenin görevidir’
12:05
84 dk
HABER MASASI
İhmaller zincirine yenisi eklendi: Kartalkaya'daki otelin son iki katı kaçak mıydı?
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 32 yıl oldu
17:39
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
18:08
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/unlu-oyuncu-didem-balcin-sette-kaza-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1093012840.html
Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Didem Balçın, dizi setinde kaza geçirerek yaralandı. Genç oyuncu hastanede tedavi altına alındı. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T13:01+0300
2025-01-24T13:01+0300
yaşam
diriliş ertuğrul (dizi)
alina boz
didem balçın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093014232_0:134:1242:833_1920x0_80_0_0_80b60bd93f1b2cbe4301064ec0f43036.jpg
Başrollerini Cihangir Ceylan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisini setinde, ünlü oyuncu Didem Balçın kaza geçirdi. Ayağı takılarak düşen oyuncunun başı yarıldı. Balçın, Çakallarla Dans, Diriliş Ertuğrul, Gurbet Yolcuları gibi bir çok film ve dizide rol aldı. Hastaneye kaldırıldıBir Zamanlar İstanbul dizisinin Tuzla'daki setinde meydana gelen kazada, oyuncu Didem Balçın kaza geçirerek yaralandı. İstanbul'da 1990'lı yıllarda geçen bir hikayenin anlatıldığı dizinin çekimleri sırasında ayağı takılan oyuncu Balçın düşerek başını yardı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı. Didem Balçın kimdir?Oyuncu Didem Balçın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezunu. Balçın, ablası Özlem Balçın ile birlikte İstanbul’da ‘’Doda Sanat’’ adlı bir okul açtı. 2002’de ilk oyununda oynadı ve 2003’te ilk televizyon dizisinde yer aldı. Balçın, Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Gurbet Kadını, Gurbet Yolcuları, Kasaba, Oflu Hoca'nın Şifresi, Olacak O Kadar, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/usta-gazeteci-deniz-arman-hayatini-kaybetti-1093013248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093014232_0:18:1242:950_1920x0_80_0_0_180ccf434ee9b78afa720784742b951c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
oyuncu didem balçın, didem balçın kimdir, didem balçin diriliş ertuğrul, didem balçın çakallarla dans, didem balçın sette kaza geçirdi, didem balçın bir zamanlar istanbul
oyuncu didem balçın, didem balçın kimdir, didem balçin diriliş ertuğrul, didem balçın çakallarla dans, didem balçın sette kaza geçirdi, didem balçın bir zamanlar istanbul

Ünlü oyuncu Didem Balçın sette kaza geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

13:01 24.01.2025
Didem Balcın sosyal medya
Didem Balcın sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
Abone ol
Ünlü oyuncu Didem Balçın, dizi setinde kaza geçirerek yaralandı. Genç oyuncu hastanede tedavi altına alındı.
Başrollerini Cihangir Ceylan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisini setinde, ünlü oyuncu Didem Balçın kaza geçirdi. Ayağı takılarak düşen oyuncunun başı yarıldı. Balçın, Çakallarla Dans, Diriliş Ertuğrul, Gurbet Yolcuları gibi bir çok film ve dizide rol aldı.

Hastaneye kaldırıldı

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Tuzla'daki setinde meydana gelen kazada, oyuncu Didem Balçın kaza geçirerek yaralandı. İstanbul'da 1990'lı yıllarda geçen bir hikayenin anlatıldığı dizinin çekimleri sırasında ayağı takılan oyuncu Balçın düşerek başını yardı. Hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı.

Didem Balçın kimdir?

Oyuncu Didem Balçın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü’nden mezunu. Balçın, ablası Özlem Balçın ile birlikte İstanbul’da ‘’Doda Sanat’’ adlı bir okul açtı. 2002’de ilk oyununda oynadı ve 2003’te ilk televizyon dizisinde yer aldı. Balçın, Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Gurbet Kadını, Gurbet Yolcuları, Kasaba, Oflu Hoca'nın Şifresi, Olacak O Kadar, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.
deniz ARMAN - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
Usta gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman hayatını kaybetti
12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала