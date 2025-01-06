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ABD'de kuş gribinden ilk ölüm yaşandı: 'Çiğ süt ve yiyeceklerden kaçının'
ABD'de kuş gribinden ilk ölüm yaşandı: 'Çiğ süt ve yiyeceklerden kaçının'
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana Eyaleti'nde ilk insan vakası olarak bildirilen 65 yaşındaki hasta H5N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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Louisiana'da kuş gribi virüsünün bir türünü kaptığı bildirilen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk insan vakası olarak hastaneye kaldırılan Louisiana’lı 65 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği açıklandı. Eyalet yetkilileri, hastanın 65 yaşın üzerinde olduğunu ve altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu belirtti. Hasta, önceki açıklamalara göre, arka bahçesinde bulunan tavuk kümesindeki hayvanlara temas sonucu H5N1 virüsünü kaptı. Sağlık yetkilileri, şu ana kadar başka kuş gribi vakası ya da insanlar arasında bir bulaşma kanıtı görülmediğini belirtirken çiğ süt ürünleri ve çiğ yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini duyurdu. Evcil hayvanların hasta veya ölü canlılardan ve onların dışkılarından uzak tutulması gerektiği ifade edildi.Kuş gribi nedir?Kuş gribi, genellikle kuşlarda görülen ve H5N1, H7N9 gibi farklı türleri bulunan bir viral enfeksiyon olarak yayıldı. İnsanlara nadiren bulaşan bu hastalık, çoğunlukla hasta veya ölü kanatlı hayvanlarla doğrudan temas sonucu geçer. Kuş gribinin insanlarda görülen türünün, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi.
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abd, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, ölüm, ölüm nedeni, ölüm tehdidi, ölüm oranı, ölüm riski, louisiana, eyalet
abd, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, ölüm, ölüm nedeni, ölüm tehdidi, ölüm oranı, ölüm riski, louisiana, eyalet

ABD'de kuş gribinden ilk ölüm yaşandı: 'Çiğ süt ve yiyeceklerden kaçının'

23:58 06.01.2025
© AAKuş gribi
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana Eyaleti'nde ilk insan vakası olarak bildirilen 65 yaşındaki hasta H5N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk insan vakası olarak hastaneye kaldırılan Louisiana’lı adamın arka bahçesinde bulunan kümesten hastalık kaptığını duyurdu.
Louisiana'da kuş gribi virüsünün bir türünü kaptığı bildirilen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk insan vakası olarak hastaneye kaldırılan Louisiana’lı 65 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği açıklandı. Eyalet yetkilileri, hastanın 65 yaşın üzerinde olduğunu ve altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu belirtti. Hasta, önceki açıklamalara göre, arka bahçesinde bulunan tavuk kümesindeki hayvanlara temas sonucu H5N1 virüsünü kaptı.
Sağlık yetkilileri, şu ana kadar başka kuş gribi vakası ya da insanlar arasında bir bulaşma kanıtı görülmediğini belirtirken çiğ süt ürünleri ve çiğ yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini duyurdu. Evcil hayvanların hasta veya ölü canlılardan ve onların dışkılarından uzak tutulması gerektiği ifade edildi.

Kuş gribi nedir?

Kuş gribi, genellikle kuşlarda görülen ve H5N1, H7N9 gibi farklı türleri bulunan bir viral enfeksiyon olarak yayıldı. İnsanlara nadiren bulaşan bu hastalık, çoğunlukla hasta veya ölü kanatlı hayvanlarla doğrudan temas sonucu geçer. Kuş gribinin insanlarda görülen türünün, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi.
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