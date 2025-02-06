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Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Dışişleri Lavrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüştü. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:38+0300
2025-02-06T17:38+0300
2025-02-06T17:38+0300
politika
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hakan fidan
dışişleri bakanlığı
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sergey lavrov
türk-rus ilişkileri
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldığı belirtildi.Söz konusu görüşmeye ilişkin, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 6 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar ikili ilişkileri, Suriye'deki durumun gelişimini ve Ukrayna'daki durumu ele aldılar” denildi.
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türkiye, rusya, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ukrayna, suriye, sergey lavrov, türk-rus ilişkileri
türkiye, rusya, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, ukrayna, suriye, sergey lavrov, türk-rus ilişkileri
Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile Suriye ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Federasyonu Dışişleri Lavrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan ile Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldığı belirtildi.
Söz konusu görüşmeye ilişkin, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 6 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar ikili ilişkileri, Suriye'deki durumun gelişimini ve Ukrayna'daki durumu ele aldılar” denildi.