https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/mitten-irak-hakurkta-nokta-operasyonu-sozde-sorumlu-etkisiz-hale-getirildi-1093457497.html

MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyonu: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyonu: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT tarafından Irak Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda sözde sorumlu Murat Keleş etkisiz hale getirildi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T11:42+0300

2025-02-07T11:42+0300

2025-02-07T11:42+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Çukur ve barikat olaylarının faillerindenGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.Metropollerde eylem için patlayıcı aktarımı yapan isimdiMİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti. Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mitten-nokta-operasyonu-besiktas-saldirisinin-planlayicisi-olduruldu-1093300957.html

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