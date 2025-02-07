https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/mitten-irak-hakurkta-nokta-operasyonu-sozde-sorumlu-etkisiz-hale-getirildi-1093457497.html
MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyonu: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyonu: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT tarafından Irak Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda sözde sorumlu Murat Keleş etkisiz hale getirildi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T11:42+0300
2025-02-07T11:42+0300
2025-02-07T11:42+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Çukur ve barikat olaylarının faillerindenGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.Metropollerde eylem için patlayıcı aktarımı yapan isimdiMİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti. Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mitten-nokta-operasyonu-besiktas-saldirisinin-planlayicisi-olduruldu-1093300957.html
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mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, irak
mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, irak
MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyonu: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT tarafından Irak Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda sözde sorumlu Murat Keleş etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Çukur ve barikat olaylarının faillerinden
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik roketatarlı saldırının faillerinden olan teröristi takibe aldı.
Türkiye'de "terör nitelikli suçlardan" aranan Keleş'in, Irak'ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Metropollerde eylem için patlayıcı aktarımı yapan isimdi
MİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti. Uzun süredir saklanarak yaşayan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.