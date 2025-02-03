https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mitten-nokta-operasyonu-besiktas-saldirisinin-planlayicisi-olduruldu-1093300957.html

MİT'ten nokta operasyonu: Beşiktaş saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyonu: Beşiktaş saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonda 2016 yılında Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısını da dahil çok sayıda terör eyleminin... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:01+0300

2025-02-03T12:01+0300

2025-02-03T12:02+0300

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MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından "Azad" kod adlı Mahmut Ağca, Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ağca'nın başta 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 47 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı olmak üzere çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Öncelikli hedef listesine alındıGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirilen bazı terör eylemlerini organize ettiği belirlenen Mahmut Ağca'yı öncelikli hedef listesine aldı. Suriye'nin Aynularab bölgesindeki bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen terörist Ağca, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Örgüte 2006'da katılan terörist Ağca'nın 29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı ile 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı terör olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.Terör eylemlerinin planlayıcısıAğca'nın ayrıca 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen terör eylemlerinin planladığı tespit edildi.

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mit, pkk, ypg/pkk, pkk/ypg, operasyon, suriye, kobani, beşiktaş