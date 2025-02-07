https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-firtina-ve-saganak-uyarisi-kar-yagisiyla-birlikte-tum-turkiyede-etkili-olacak-1093475528.html

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir süredir görülen kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirtirken fırtına ve sağanak uyarısında da bulundu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T18:43+0300

2025-02-07T18:43+0300

2025-02-07T18:43+0300

türkiye

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Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kar yağışı etkili olmaya devam edecek, soğuk havanın yurt genelinde hissedilir olmasının yanı sıra fırtına ve sağanak da görülecek. Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Hangi bölgelerde yağış görülecek? Kar yağışı nelerde etkili olacak?Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Hangi bölgelerde yağış etkisini gösterecek?Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hangi bölgeler için fırtına uyarısı verildi?Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8, pazar akşam saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, pazartesiye kadar 5 ila 7 yer yer 8, güneyden 4 ila 6 kuvvetinde fırtına şeklinde, pazartesi, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyden 3 ila 5 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, pazar akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esmesinin ardından etkisini azaltması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısından rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması tahmin ediliyor.Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyorMarmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, pazartesi kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, pazartesi ise Batı Karadeniz'in batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-ne-kadar-surecek-akomdan-tarihli-uyari-1093452617.html

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