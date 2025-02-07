Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteorolojiden-firtina-ve-saganak-uyarisi-kar-yagisiyla-birlikte-tum-turkiyede-etkili-olacak-1093475528.html
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir süredir görülen kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirtirken fırtına ve sağanak uyarısında da bulundu. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T18:43+0300
2025-02-07T18:43+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
kar
kar fırtınası
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093379051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c5e18f16dbc0133e9e6739920f209f13.jpg
Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kar yağışı etkili olmaya devam edecek, soğuk havanın yurt genelinde hissedilir olmasının yanı sıra fırtına ve sağanak da görülecek. Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Hangi bölgelerde yağış görülecek? Kar yağışı nelerde etkili olacak?Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Hangi bölgelerde yağış etkisini gösterecek?Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hangi bölgeler için fırtına uyarısı verildi?Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8, pazar akşam saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, pazartesiye kadar 5 ila 7 yer yer 8, güneyden 4 ila 6 kuvvetinde fırtına şeklinde, pazartesi, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyden 3 ila 5 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, pazar akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esmesinin ardından etkisini azaltması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısından rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması tahmin ediliyor.Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyorMarmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, pazartesi kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, pazartesi ise Batı Karadeniz'in batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/istanbulda-kar-yagisi-ne-kadar-surecek-akomdan-tarihli-uyari-1093452617.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093379051_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c3ea2372d238e4905e134d8aa4ef909.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye'de hava sıcaklıkları nasıl olacak, türkiye hava durumu, türkiye kar yağışı, türkiye sağanak yağış, hava sıcaklıkları artacak mı, marmara denizi fırtına, fırtına olacak mı, hangi bölgelerde kar yağacak
meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye'de hava sıcaklıkları nasıl olacak, türkiye hava durumu, türkiye kar yağışı, türkiye sağanak yağış, hava sıcaklıkları artacak mı, marmara denizi fırtına, fırtına olacak mı, hangi bölgelerde kar yağacak

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı: Kar yağışıyla birlikte tüm Türkiye'de etkili olacak

18:43 07.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir süredir görülen kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirtirken fırtına ve sağanak uyarısında da bulundu.
Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, kar yağışı etkili olmaya devam edecek, soğuk havanın yurt genelinde hissedilir olmasının yanı sıra fırtına ve sağanak da görülecek. Hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? Hangi bölgelerde yağış görülecek?

Kar yağışı nelerde etkili olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hangi bölgelerde yağış etkisini gösterecek?

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hangi bölgeler için fırtına uyarısı verildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8, pazar akşam saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde fırtına etkili olacak. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.
Güney Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, pazartesiye kadar 5 ila 7 yer yer 8, güneyden 4 ila 6 kuvvetinde fırtına şeklinde, pazartesi, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyden 3 ila 5 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı günün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.
Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, pazar akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde esmesinin ardından etkisini azaltması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısından rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, pazartesi kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, pazartesi ise Batı Karadeniz'in batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı bekleniyor.
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan tarihli uyarı
10:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала