https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteoroloji-genel-mudurlugunden-firtina-uyarisi-deniz-ulasiminda-aksamalara-dikkat-1093443181.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalara dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda, 7 Şubat sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T00:51+0300
2025-02-07T00:51+0300
2025-02-07T00:51+0300
türkiye
marmara denizi
meteoroloji genel müdürlüğü
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hava durumu
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istanbul hava durumu
ulaşım
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-kar-aniden-bastirdi-yol-beyaza-burundu-1093434156.html
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda, 7 Şubat sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekildiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.