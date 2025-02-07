https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/meteoroloji-genel-mudurlugunden-firtina-uyarisi-deniz-ulasiminda-aksamalara-dikkat-1093443181.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda, 7 Şubat sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmara denizi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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