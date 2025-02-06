https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-kar-aniden-bastirdi-yol-beyaza-burundu-1093434156.html

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü

İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T17:09+0300

2025-02-06T17:09+0300

2025-02-06T17:09+0300

türkiye

kar

istanbul

karayolu

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İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.Aniden bastırdıKentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html

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