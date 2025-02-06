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İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.Aniden bastırdıKentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.
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İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü

17:09 06.02.2025
İstanbul kar yol
İstanbul kar yol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.

Aniden bastırdı

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.
Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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