https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-kar-aniden-bastirdi-yol-beyaza-burundu-1093434156.html
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T17:09+0300
2025-02-06T17:09+0300
2025-02-06T17:09+0300
türkiye
kar
istanbul
karayolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093433860_0:329:662:701_1920x0_80_0_0_65b092adb6d8a9f03fa876242f9629f6.png
İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.Aniden bastırdıKentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kadlu-alarm-sicakliklar-10-derece-dustu-istanbul-dahil-pek-cok-ilde-1093409074.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093433860_0:231:662:728_1920x0_80_0_0_9f721bebaef53565a025d2eeac723ed4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul kar, istanbul kar son dakika
istanbul, istanbul kar, istanbul kar son dakika
İstanbul’da kar aniden bastırdı, yol beyaza büründü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde ani bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da dün başlayan kar ve karla karışık yağmur, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde şiddetini artırdı.
Ani bastıran kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, yolda etkili olan kar yağışı otobüsle seyahat eden yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yağışın etkisiyle yolun karla kaplanması ve sürücülerin yavaş ilerlemesi yer aldı.