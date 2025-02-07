https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/konteynerler-acilinca-gercek-ortaya-cikti-hali-ve-el-aletleri-yerine-luks-araclar-cikti-1093465623.html

Konteynerler açılınca gerçek ortaya çıktı: Halı ve el aletleri yerine lüks araçlar çıktı

Konteynerler açılınca gerçek ortaya çıktı: Halı ve el aletleri yerine lüks araçlar çıktı

Sputnik Türkiye

Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, el aletleri ve halı taşıdığı beyan edilen konteynerlerden 24 adet lüks... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T14:05+0300

2025-02-07T14:05+0300

2025-02-07T14:05+0300

türkiye

halı

araç

mersin

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Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi.Kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 356.6 milyon TL değerinde 24 adet lüks araç ele geçirildi. Yetkililer, şüpheli görülen 12 konteynerin detaylı incelenmesi için düğmeye bastı.Gümrük yetkililerinin yaptığı kontrollerde, içlerinde kazma, kürek, halı ve el aletleri olduğu beyan edilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’ne sevk işlemi başlatıldı.Yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alınan konteynerlerden çıkanlar şaşkınlık yarattı.Gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konulan 24 lüks aracın piyasa değerinin yaklaşık 356.6 milyon TL olduğu belirtildi.

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