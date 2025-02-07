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Konteynerler açılınca gerçek ortaya çıktı: Halı ve el aletleri yerine lüks araçlar çıktı
Konteynerler açılınca gerçek ortaya çıktı: Halı ve el aletleri yerine lüks araçlar çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, el aletleri ve halı taşıdığı beyan edilen konteynerlerden 24 adet lüks... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:05+0300
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türkiye
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Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi.Kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 356.6 milyon TL değerinde 24 adet lüks araç ele geçirildi. Yetkililer, şüpheli görülen 12 konteynerin detaylı incelenmesi için düğmeye bastı.Gümrük yetkililerinin yaptığı kontrollerde, içlerinde kazma, kürek, halı ve el aletleri olduğu beyan edilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’ne sevk işlemi başlatıldı.Yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alınan konteynerlerden çıkanlar şaşkınlık yarattı.Gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konulan 24 lüks aracın piyasa değerinin yaklaşık 356.6 milyon TL olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/atm-sube-mobil-tarifelerinde-degisiklik--banka-islem-ucretleri-guncellendi-1093462178.html
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halı, araç, mersin
halı, araç, mersin

Konteynerler açılınca gerçek ortaya çıktı: Halı ve el aletleri yerine lüks araçlar çıktı

14:05 07.02.2025
© FotoğrafLüks araç
Lüks araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf
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Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, el aletleri ve halı taşıdığı beyan edilen konteynerlerden 24 adet lüks otomobil çıktı. Piyasa değeri 356.6 milyon TL olan araçlara el konuldu.
Mersin Gümrük Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 356.6 milyon TL değerinde 24 adet lüks araç ele geçirildi. Yetkililer, şüpheli görülen 12 konteynerin detaylı incelenmesi için düğmeye bastı.
Gümrük yetkililerinin yaptığı kontrollerde, içlerinde kazma, kürek, halı ve el aletleri olduğu beyan edilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Araç ve Konteyner Tarama Sistemi’ne sevk işlemi başlatıldı.
Yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama kararı alınan konteynerlerden çıkanlar şaşkınlık yarattı.
Beyan edildiği gibi halı, el aletleri, kazma ve kürek yerine,
Çeşitli marka ve modellerde, ultra lüks binek ve cip tipi araçların bulunduğu anlaşıldı.
Gümrük muhafaza ekipleri tarafından el konulan 24 lüks aracın piyasa değerinin yaklaşık 356.6 milyon TL olduğu belirtildi.
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