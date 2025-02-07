https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/kapatilacagi-soylenmisti-usaid-personelinin-yuzde-97si-isten-cikarilacak-1093447962.html
Kapatılacağı söylenmişti: USAID personelinin yüzde 97’si işten çıkarılacak
Kapatılacağı söylenmişti: USAID personelinin yüzde 97’si işten çıkarılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) personelini yaklaşık yüzde 97 oranında azaltmayı planladığı belirtildi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T06:36+0300
2025-02-07T06:36+0300
2025-02-07T07:30+0300
dünya
abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
donald trump
marco rubio
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doge
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İşten çıkarma planı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, dünya genelinde on binden fazla personeli bulunan USAID’in sadece 294 çalışanın işine devam edeceğini bildirdi.Trump tarafından USAID'in direktör vekilliği görevine atanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ajansın program finansmanının ülkenin dış politikasına uygun olup olmadığını belirlemek için tam denetleme yapılacağını dile getirerek ajansa sağlanan finansmanın devletin zararına harcadığını kaydetti.ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak nitelendirmişti. Bakan, ülke liderinin ajansı kapatmayı kabul ettiğini belirterek bu yöndeki çalışmaların başlatıldığını açıklamıştı.Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının ardından ajansın 60 kadar üst düzey yetkilisini izne göndermişti.USAID, geçtiğimiz Cuma günü, dünya genelinde doğrudan istihdam edilen tüm personelinin, birkaç istisna dışında, idari izne çıkarılacağını duyurmuştu. CBS televizyonu, kaynaklara dayandırdığı haberinde, USAID'in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılması talimatı verildiğini ve tüm personelin Cuma gününe kadar geri çekileceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/peskov-rusya-ve-abd-baskanlari-arasindaki-olasi-gorusme-hakkinda-konustu-1093445030.html
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abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), donald trump, marco rubio, elon musk, doge
Kapatılacağı söylenmişti: USAID personelinin yüzde 97’si işten çıkarılacak
06:36 07.02.2025 (güncellendi: 07:30 07.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) personelini yaklaşık yüzde 97 oranında azaltmayı planladığı belirtildi.
İşten çıkarma planı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, dünya genelinde on binden fazla personeli bulunan USAID’in sadece 294 çalışanın işine devam edeceğini bildirdi.
Trump tarafından USAID'in direktör vekilliği görevine atanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ajansın program finansmanının ülkenin dış politikasına uygun olup olmadığını belirlemek için tam denetleme yapılacağını dile getirerek ajansa sağlanan finansmanın devletin zararına harcadığını kaydetti.
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, USAID’i “ölmesi gereken suç örgütü” olarak nitelendirmişti. Bakan, ülke liderinin ajansı kapatmayı kabul ettiğini belirterek bu yöndeki çalışmaların başlatıldığını açıklamıştı.
Yeni ABD yönetimi, dış yardımları kesme kararının ardından ajansın 60 kadar üst düzey yetkilisini izne göndermişti.
USAID, geçtiğimiz Cuma günü, dünya genelinde doğrudan istihdam edilen tüm personelinin, birkaç istisna dışında, idari izne çıkarılacağını duyurmuştu. CBS televizyonu, kaynaklara dayandırdığı haberinde, USAID'in yurtdışındaki tüm ofislerinin kapatılması talimatı verildiğini ve tüm personelin Cuma gününe kadar geri çekileceğini bildirmişti.