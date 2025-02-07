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Kanser 'mirasınız' olabilir: Kanser hastalıklarının yüzde 10-20'si kalıtsal nedene bağlı
Kanser 'mirasınız' olabilir: Kanser hastalıklarının yüzde 10-20'si kalıtsal nedene bağlı
Sputnik Türkiye
Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu söyledi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T15:01+0300
2025-02-07T15:01+0300
sağlik
kanser
kanser tedavisi
kalıtsal kanserler derneği başkanı prof. dr. mustafa özdoğan,
genetik
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde birçok ülkesinden 450 uzman bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal" diyerek uyardı. Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcıyı bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal nedenlerin kanserlere yol açtığını belirtti.Farkında olmadığı bir genetiği taşıyorKongreyi kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışmak için ilk kez organize ettiklerini belirten Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal. Kalıtsal kanserler derken, toplum neyle karşı karşıya? Aslında farkında olmadığı bir genetiği taşırken, ne zaman kanser olacağını bilmiyor, hatta erken yaşlarda kanserle karşı karşıya kalabildiği bir durum söz konusu." diye konuştu.Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ürün de kanserle ilgili her konuda toplumu bilinçlendirmek, tüm tanı ve tedavi olanaklarına erişilmesinin ortak hedefleri olduğunu ifade etti. Hastalık riski altındaki bireylerin erken tanınması ve erken tedavi edilmesinin önemine değinen Ürün, "Bu kongreyle kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalığın artırılmasını istiyoruz. Mevcut kanserlerin tedavisini en iyi şekilde yapmak, bunu yaparken toplumumuzda risk altındaki bireyleri saptayıp takibini yapmak amacımız." dedi.Genetik miras vurgusuTıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi ise kanserin genetik bir hastalık olduğunu, kanserlerin bir bölümüne önceki kuşaktan miras bırakılan genlerdeki mutasyonların yol açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/9-subat-dunya-sigara-birakma-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-inme-riskini-iki-kat-1093464915.html
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Kanser 'mirasınız' olabilir: Kanser hastalıklarının yüzde 10-20'si kalıtsal nedene bağlı

15:01 07.02.2025
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
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Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu söyledi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde birçok ülkesinden 450 uzman bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal" diyerek uyardı.
Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcıyı bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal nedenlerin kanserlere yol açtığını belirtti.

Farkında olmadığı bir genetiği taşıyor

Kongreyi kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışmak için ilk kez organize ettiklerini belirten Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal. Kalıtsal kanserler derken, toplum neyle karşı karşıya? Aslında farkında olmadığı bir genetiği taşırken, ne zaman kanser olacağını bilmiyor, hatta erken yaşlarda kanserle karşı karşıya kalabildiği bir durum söz konusu." diye konuştu.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ürün de kanserle ilgili her konuda toplumu bilinçlendirmek, tüm tanı ve tedavi olanaklarına erişilmesinin ortak hedefleri olduğunu ifade etti. Hastalık riski altındaki bireylerin erken tanınması ve erken tedavi edilmesinin önemine değinen Ürün, "Bu kongreyle kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalığın artırılmasını istiyoruz. Mevcut kanserlerin tedavisini en iyi şekilde yapmak, bunu yaparken toplumumuzda risk altındaki bireyleri saptayıp takibini yapmak amacımız." dedi.

Genetik miras vurgusu

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi ise kanserin genetik bir hastalık olduğunu, kanserlerin bir bölümüne önceki kuşaktan miras bırakılan genlerdeki mutasyonların yol açtığını kaydetti.
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