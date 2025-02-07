https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/kanser-mirasiniz-olabilir-kanser-hastaliklarinin-yuzde-10-20si-kalitsal-nedene-bagli-1093467963.html

Kanser 'mirasınız' olabilir: Kanser hastalıklarının yüzde 10-20'si kalıtsal nedene bağlı

Kanser 'mirasınız' olabilir: Kanser hastalıklarının yüzde 10-20'si kalıtsal nedene bağlı

Sputnik Türkiye

Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanser hastalıklarının yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu söyledi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T15:01+0300

2025-02-07T15:01+0300

2025-02-07T15:01+0300

sağlik

kanser

kanser tedavisi

kalıtsal kanserler derneği başkanı prof. dr. mustafa özdoğan,

genetik

genetik hastalık

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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi'nde birçok ülkesinden 450 uzman bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal" diyerek uyardı. Uluslararası Kalıtsal Kanserler Kongresi, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve Türkiye'den 450 katılımcıyı bir araya getirdi. Organizasyonda konuşan Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal nedenlerin kanserlere yol açtığını belirtti.Farkında olmadığı bir genetiği taşıyorKongreyi kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve yeni araştırmaları tartışmak için ilk kez organize ettiklerini belirten Özdoğan, "Tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin nedeni kalıtsal. Kalıtsal kanserler derken, toplum neyle karşı karşıya? Aslında farkında olmadığı bir genetiği taşırken, ne zaman kanser olacağını bilmiyor, hatta erken yaşlarda kanserle karşı karşıya kalabildiği bir durum söz konusu." diye konuştu.Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Ürün de kanserle ilgili her konuda toplumu bilinçlendirmek, tüm tanı ve tedavi olanaklarına erişilmesinin ortak hedefleri olduğunu ifade etti. Hastalık riski altındaki bireylerin erken tanınması ve erken tedavi edilmesinin önemine değinen Ürün, "Bu kongreyle kalıtsal kanserlerle ilgili farkındalığın artırılmasını istiyoruz. Mevcut kanserlerin tedavisini en iyi şekilde yapmak, bunu yaparken toplumumuzda risk altındaki bireyleri saptayıp takibini yapmak amacımız." dedi.Genetik miras vurgusuTıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi ise kanserin genetik bir hastalık olduğunu, kanserlerin bir bölümüne önceki kuşaktan miras bırakılan genlerdeki mutasyonların yol açtığını kaydetti.

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