https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/kalp-operasyonu-sonrasi-bahceliden-mesaj-1093450471.html

Kalp operasyonu sonrası MHP lideri Bahçeli’den mesaj

Kalp operasyonu sonrası MHP lideri Bahçeli’den mesaj

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin acısının hala taze olduğunu söyledi ve “Ege Denizi’nde yaşanan deprem... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T09:41+0300

2025-02-07T09:41+0300

2025-02-07T09:41+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün geçirdiği kalp operasyonu sonrası ilk kez sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 6 Şubat mesajıTürkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerin acısının hala taze olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, “İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat’ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi.” dedi.Milletin, devletle el ele vererek yaraları sardığını anlatna Bahçeli, “Enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynakları kurudu, dedikodu muslukları kesildi.” ifadelerini kullandı.Bahçeli şöyle devam etti:Ege'deki depremlere dikkat çektiMHP lideri açıklamasında Ege Denizi’nde devam eden sismik hareketliliğe de dikkat çekti.Bahçeli, “Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır.” ifadelerini kullandı.Depremin hayatın bir parçası olduğuna işaret eden MHP lideri, “Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul’da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur.” dedi.Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:Kalp ameliyatı geçirmiştiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalbinden bir operasyon geçirmişti.Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli’nin kalp kapakçığının başarılı bir operasyon sonucu değiştirildiği ifade edilmişti.Açıklamada Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/mhpden-bahcelinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-islem-basariyla-tamamlandi-1093439750.html

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