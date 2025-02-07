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Kahtalı Mıçe hasta yatağından hayranlarına seslendi: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Kahtalı Mıçe hasta yatağından hayranlarına seslendi: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Sputnik Türkiye
Sevilen sanatçı Kahtalı Mıçe adıyla tanınan Mustafa Aslan, hastalığıyla ilgili hayranlarına bilgi verdi ve dua istedi. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T11:21+0300
2025-02-07T11:21+0300
yaşam
kahtalı mıçe
mustafa aslan
kanser
kanser tedavisi
6 şubat kahramanmaraş depremi
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Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından video paylaştı. Bağırsağındaki kitleler nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyen sanatçı hayranlarından dua istedi. 6 Şubat depremlerinde akrabalarını kaybetmişti6 şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabası vefat eden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, bağırsaklarındaki kitleler nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Tedavisine hastanede devam eden müzisyen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaparak, "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz." dedi. Gırtlak kanseri değilim, kemoterapi görüyorum72 yaşındaki ünlü şarkıcı, gırtlak kanserine yakalandığına dair çıkan iddialara şu yanıtı vermişti: "Beni seven sevgili dinleyicilerim. Son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kanser-teshisi-konulan-unlu-sanatci-mustafa-keser-son-durumu-paylasti-1092577901.html
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kahtalı mıça, kahtalı mıçe hasta mı, kahtalı mıçe kanser mi, kahtalı mıçe ne kanseri
kahtalı mıça, kahtalı mıçe hasta mı, kahtalı mıçe kanser mi, kahtalı mıçe ne kanseri

Kahtalı Mıçe hasta yatağından hayranlarına seslendi: 'Dualarınızı eksik etmeyin'

11:21 07.02.2025
© HabertürkDepremde 25'ten fazla akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe
Depremde 25'ten fazla akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Habertürk
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Sevilen sanatçı Kahtalı Mıçe adıyla tanınan Mustafa Aslan, hastalığıyla ilgili hayranlarına bilgi verdi ve dua istedi.
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından video paylaştı. Bağırsağındaki kitleler nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyen sanatçı hayranlarından dua istedi.

6 Şubat depremlerinde akrabalarını kaybetmişti

6 şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabası vefat eden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, bağırsaklarındaki kitleler nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Tedavisine hastanede devam eden müzisyen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaparak, "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz." dedi.

Gırtlak kanseri değilim, kemoterapi görüyorum

72 yaşındaki ünlü şarkıcı, gırtlak kanserine yakalandığına dair çıkan iddialara şu yanıtı vermişti: "Beni seven sevgili dinleyicilerim. Son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."
Mustafa Keser - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
YAŞAM
Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı
11 Ocak, 19:07
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