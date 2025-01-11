https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kanser-teshisi-konulan-unlu-sanatci-mustafa-keser-son-durumu-paylasti-1092577901.html

Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı

Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı

Sputnik Türkiye

Prostat kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Mustafa Keser son durumuyla ilgili açıklama yaptı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T19:07+0300

2025-01-11T19:07+0300

2025-01-11T19:07+0300

yaşam

mustafa keser

prostat kanseri

sağlık

hastalık

operasyon

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklayan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumuyla ilgili konuştu. Prostat kanseri teşhisi konulan ve özel bir hastanede operasyon geçiren Keser'in sağlık durumunu iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Keser de hayranlarına seslenerek, ""Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Öksürükle ortaya çıkmıştıYılbaşı öncesinde katıldığı bir programda kanser olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama hayranlarını sevindirdi. Prostat kanseri konan ünlü şarkıcı İstanbul'da özel bir hastanede 4.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrasında ise ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Operasyonun ardından duygusal bir açıklama yapan Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Ünlü sanatçının doktor kontrolünde dinlenmeye devem edeceği öğrenildi. Eşi de kanser olmuştu Mustafa Keser, uzun yıllardır evli olduğu Nilüfer Keser'in hastalığını açıklamıştı. Eşinin de kanser olduğunu söyleyen ünlü isim, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" diyerek moralinin yerinde olduğunu ve hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/sanatci-mustafa-keserden-hayranlarini-uzen-haber-1091838752.html

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