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Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı
Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı
Sputnik Türkiye
Prostat kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Mustafa Keser son durumuyla ilgili açıklama yaptı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T19:07+0300
2025-01-11T19:07+0300
yaşam
mustafa keser
prostat kanseri
sağlık
hastalık
operasyon
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklayan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumuyla ilgili konuştu. Prostat kanseri teşhisi konulan ve özel bir hastanede operasyon geçiren Keser'in sağlık durumunu iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Keser de hayranlarına seslenerek, ""Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Öksürükle ortaya çıkmıştıYılbaşı öncesinde katıldığı bir programda kanser olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama hayranlarını sevindirdi. Prostat kanseri konan ünlü şarkıcı İstanbul'da özel bir hastanede 4.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrasında ise ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Operasyonun ardından duygusal bir açıklama yapan Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Ünlü sanatçının doktor kontrolünde dinlenmeye devem edeceği öğrenildi. Eşi de kanser olmuştu Mustafa Keser, uzun yıllardır evli olduğu Nilüfer Keser'in hastalığını açıklamıştı. Eşinin de kanser olduğunu söyleyen ünlü isim, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" diyerek moralinin yerinde olduğunu ve hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/sanatci-mustafa-keserden-hayranlarini-uzen-haber-1091838752.html
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Kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumu paylaştı

19:07 11.01.2025
© İHAMustafa Keser
Mustafa Keser - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© İHA
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Prostat kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Mustafa Keser son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklayan ünlü sanatçı Mustafa Keser, son durumuyla ilgili konuştu. Prostat kanseri teşhisi konulan ve özel bir hastanede operasyon geçiren Keser'in sağlık durumunu iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Keser de hayranlarına seslenerek, ""Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi.

Öksürükle ortaya çıkmıştı

Yılbaşı öncesinde katıldığı bir programda kanser olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama hayranlarını sevindirdi. Prostat kanseri konan ünlü şarkıcı İstanbul'da özel bir hastanede 4.5 saat süren bir operasyon geçirdi.
Operasyon sonrasında ise ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Operasyonun ardından duygusal bir açıklama yapan Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" dedi. Ünlü sanatçının doktor kontrolünde dinlenmeye devem edeceği öğrenildi.

Eşi de kanser olmuştu

Mustafa Keser, uzun yıllardır evli olduğu Nilüfer Keser'in hastalığını açıklamıştı. Eşinin de kanser olduğunu söyleyen ünlü isim, "Kendimi iyi hissediyorum, artık hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" diyerek moralinin yerinde olduğunu ve hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaştığını ifade etti.

Mustafa Keser kimdir?

Ses sanatçısı ve bestekar olan Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yaptı. Keser bir çok esere de imza atarken, 1995 yılında, televizyonda dünya'da ilk defa yapılan canlı yayında şarkı isteklerini söylediği bir programla tanındı.

Mustafa Keser - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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Sanatçı Mustafa Keser'den hayranlarını üzen haber
21 Aralık 2024, 11:08
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