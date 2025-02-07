https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/basaksehirde-fabrika-yangini-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-mudahale-suruyor-1093451545.html
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir atölyede çıkan yangın kısa sürede birkaç kata yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:51+0300
2025-02-07T09:51+0300
2025-02-07T09:54+0300
türkiye
başakşehir
yangın
fabrika
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İstanbul'da yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı.Yangına müdahale sürüyorBaşakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki kauçuk atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html
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başakşehir, yangın, fabrika
başakşehir, yangın, fabrika
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
09:51 07.02.2025 (güncellendi: 09:54 07.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir atölyede çıkan yangın kısa sürede birkaç kata yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki kauçuk atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.