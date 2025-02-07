Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/basaksehirde-fabrika-yangini-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-mudahale-suruyor-1093451545.html
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir atölyede çıkan yangın kısa sürede birkaç kata yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:51+0300
2025-02-07T09:54+0300
türkiye
başakşehir
yangın
fabrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093451387_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_18ec9ae9e939c004e2b159f57b653b64.jpg
İstanbul'da yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı.Yangına müdahale sürüyorBaşakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki kauçuk atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html
türkiye
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093451387_486:0:3126:1980_1920x0_80_0_0_b66327f0df78a15221482baf86cd3de8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
başakşehir, yangın, fabrika
başakşehir, yangın, fabrika

Başakşehir'de yangın: Dev dumanlar gökyüzünü kapladı, müdahale sürüyor

09:51 07.02.2025 (güncellendi: 09:54 07.02.2025)
© AA / Mehmet Ali DerdiyokBaşakşehir'de fabrika yangını: Dev alevler gökyüzünü kapladı
Başakşehir'de fabrika yangını: Dev alevler gökyüzünü kapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir atölyede çıkan yangın kısa sürede birkaç kata yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangına müdahale sürüyor

Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki kauçuk atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mısır Çarşısı yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
TÜRKİYE
Mısır Çarşısı'nın girişinde yangın
Dün, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала