https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ankara-valiligi-sahte-icki-sebebiyle-33-kisi-hayatini-kaybetti-20-kisi-yogun-bakimda-1093454361.html
Ankara Valiliği: Sahte içki sebebiyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda
Ankara Valiliği: Sahte içki sebebiyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:55+0300
2025-02-07T10:55+0300
2025-02-07T11:04+0300
türkiye
sahte içki
ankara valiliği
sahte alkol
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Ankara'da sahte alkol krizi yaşanıyor.Ankara'da sahte içki ölümleri artıyorAnkara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.Sahte içkiye ilişkin tutuklamaSahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ankara-valiliginden-sahte-alkol-uyarisi-maalesef-artis-var-1093376166.html
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Ankara Valiliği: Sahte içki sebebiyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda
10:55 07.02.2025 (güncellendi: 11:04 07.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Ankara'da sahte alkol krizi yaşanıyor.
Ankara'da sahte içki ölümleri artıyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.
Sahte içkiye ilişkin tutuklama
Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.