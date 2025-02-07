https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ankara-valiligi-sahte-icki-sebebiyle-33-kisi-hayatini-kaybetti-20-kisi-yogun-bakimda-1093454361.html

Ankara Valiliği: Sahte içki sebebiyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda

Ankara Valiliği: Sahte içki sebebiyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda

Sputnik Türkiye

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T10:55+0300

2025-02-07T10:55+0300

2025-02-07T11:04+0300

türkiye

sahte içki

ankara valiliği

sahte alkol

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Ankara'da sahte alkol krizi yaşanıyor.Ankara'da sahte içki ölümleri artıyorAnkara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.Sahte içkiye ilişkin tutuklamaSahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ankara-valiliginden-sahte-alkol-uyarisi-maalesef-artis-var-1093376166.html

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