https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/israilin-bati-seriadaki-operasyonu-yuzunden-yerinden-edilenler-sahip-oldugumuz-her-seyi-aldilar-1093464678.html
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin'de sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyon, bölgenin kuzey kesimindeki diğer mülteci kamplarını da... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:45+0300
2025-02-07T14:45+0300
2025-02-07T14:45+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
filistin
israil
batı şeria
cenin
cenin mülteci kampı
ortadoğu
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En çok etkilenen yerlerden biri Tulkarm kampı oldu ve kamp sakinlerinin yüzde 48'i evlerini terk ederek başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Sputnik, kamptaki durum hakkında yerinden edilmiş insanlarla konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
filistin
israil
batı şeria
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İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
Sputnik Türkiye
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
2025-02-07T14:45+0300
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Sputnik Türkiye
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video, israil-filistin, filistin, israil, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, ortadoğu
video, israil-filistin, filistin, israil, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, ortadoğu
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin'de sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyon, bölgenin kuzey kesimindeki diğer mülteci kamplarını da etkileyerek gıda kaynaklarının azalmasına, elektrik ve iletişim kesintilerine ve mahallelerin kısmen abluka altına alınmasına neden oldu.
En çok etkilenen yerlerden biri Tulkarm kampı oldu ve kamp sakinlerinin yüzde 48'i evlerini terk ederek başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Sputnik, kamptaki durum hakkında yerinden edilmiş insanlarla konuştu.