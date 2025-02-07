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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/israilin-bati-seriadaki-operasyonu-yuzunden-yerinden-edilenler-sahip-oldugumuz-her-seyi-aldilar-1093464678.html
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin'de sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyon, bölgenin kuzey kesimindeki diğer mülteci kamplarını da... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:45+0300
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israil- filistin çatışması
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En çok etkilenen yerlerden biri Tulkarm kampı oldu ve kamp sakinlerinin yüzde 48'i evlerini terk ederek başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Sputnik, kamptaki durum hakkında yerinden edilmiş insanlarla konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/filistinliler-gazze-seridinin-kuzeyine-geri-donuyor-col-bile-geri-verseler-onu-yeniden-insa-1092966936.html
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İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
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İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'
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video, israil-filistin, filistin, israil, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, ortadoğu
video, israil-filistin, filistin, israil, batı şeria, cenin, cenin mülteci kampı, ortadoğu

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu yüzünden yerinden edilenler: 'Sahip olduğumuz her şeyi aldılar'

14:45 07.02.2025
© Sputnik / Ajwad Jradat
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İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin'de sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyon, bölgenin kuzey kesimindeki diğer mülteci kamplarını da etkileyerek gıda kaynaklarının azalmasına, elektrik ve iletişim kesintilerine ve mahallelerin kısmen abluka altına alınmasına neden oldu.
En çok etkilenen yerlerden biri Tulkarm kampı oldu ve kamp sakinlerinin yüzde 48'i evlerini terk ederek başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Sputnik, kamptaki durum hakkında yerinden edilmiş insanlarla konuştu.
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Filistinliler Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönüyor: Çöl bile geri verseler onu yeniden inşa edeceğiz
23 Ocak, 17:42
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