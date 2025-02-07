https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/inci-tanelerinde-buyuk-sir-aciga-cikti-azem-handenin-olum-gercegini-acikladi-1093448514.html
İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı
İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri'nde, izleyicilerin merakla beklediği an geldi. Azem’in eşi Hande’nin ölümüne dair sır perdesi aralandı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T07:53+0300
2025-02-07T07:53+0300
2025-02-07T07:53+0300
kanal d
inci taneleri
azem
ölüm
kaza
çocuk
dna
dna testi
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İnci Taneleri'nin son bölümünde Azem, eşi Hande’nin ölümüne dair büyük sırrı açıklayarak çocuklarına itirafta bulundu. Yıllardır vicdan azabı çeken Azem, gözyaşları içinde olay gününü anlattı.📌 “O korkunç gün eve gelmiştim. Kapının önünde bir tartışma yaşanıyordu. Hande, karşısındaki kadının kim olduğunu merak etmiş olmalı ki gerilim tırmanmıştı.”Azem’in anlatımına göre, DNA testiyle gelen bir çocuk ve annesi ile Hande arasında başlayan tartışma, beklenmedik bir trajediyle sonuçlandı.Hande merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiAzem, olay anını şu sözlerle dile getirdi:📌 "Hande, kadına ‘Buradan gidin’ der gibi eliyle itti. Ancak tam o anda çocuğun verdiği refleks sonucu Hande dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Tutmaya çalıştım ama başaramadım."Bu dramatik sahne, izleyicilere Hande’nin aslında bir cinayete kurban gitmediğini, tamamen bir kazanın sonucu öldüğünü gösterdi.Azem: Her şey benim yüzümden olduAzem, tüm yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu düşündüğünü belirterek, olayın suçunu üstlendiğini söyledi:📌 "Çocuğun bir suçu yoktu, annesini korumak için verdiği bir refleksti sadece. Ama bu noktaya gelinmesine sebep olan bendim. Her şey benim yüzümden oldu."Azem’in bu itirafı, dizinin seyrini tamamen değiştirdi ve izleyicileri derinden etkiledi.İzleyicilerden yoğun tepkiDizinin bu çarpıcı sahnesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azem’in itirafı karşısında izleyiciler ikiye bölünerek, karakterin suçlu olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşadı.
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İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı
Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri'nde, izleyicilerin merakla beklediği an geldi. Azem’in eşi Hande’nin ölümüne dair sır perdesi aralandı. Yıllardır gerçeği saklayan Azem, çocuklarına her şeyi itiraf etti. İşte dizinin 31. bölümünde yaşanan o duygusal anlar ve olayın detayları...
İnci Taneleri'nin son bölümünde Azem, eşi Hande’nin ölümüne dair büyük sırrı açıklayarak çocuklarına itirafta bulundu. Yıllardır vicdan azabı çeken Azem, gözyaşları içinde olay gününü anlattı.
📌 “O korkunç gün eve gelmiştim. Kapının önünde bir tartışma yaşanıyordu. Hande, karşısındaki kadının kim olduğunu merak etmiş olmalı ki gerilim tırmanmıştı.”
Azem’in anlatımına göre, DNA testiyle gelen bir çocuk ve annesi ile Hande arasında başlayan tartışma, beklenmedik bir trajediyle sonuçlandı.
Hande merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
Azem, olay anını şu sözlerle dile getirdi:
📌 "Hande, kadına ‘Buradan gidin’ der gibi eliyle itti. Ancak tam o anda çocuğun verdiği refleks sonucu Hande dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Tutmaya çalıştım ama başaramadım."
Bu dramatik sahne, izleyicilere Hande’nin aslında bir cinayete kurban gitmediğini, tamamen bir kazanın sonucu öldüğünü gösterdi.
Azem: Her şey benim yüzümden oldu
Azem, tüm yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu düşündüğünü belirterek, olayın suçunu üstlendiğini söyledi:
📌 "Çocuğun bir suçu yoktu, annesini korumak için verdiği bir refleksti sadece. Ama bu noktaya gelinmesine sebep olan bendim. Her şey benim yüzümden oldu."
Azem’in bu itirafı, dizinin seyrini tamamen değiştirdi ve izleyicileri derinden etkiledi.
İzleyicilerden yoğun tepki
Dizinin bu çarpıcı sahnesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azem’in itirafı karşısında izleyiciler ikiye bölünerek, karakterin suçlu olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşadı.