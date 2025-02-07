İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Santorini’de Olağanüstü Hal ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/inci-tanelerinde-buyuk-sir-aciga-cikti-azem-handenin-olum-gercegini-acikladi-1093448514.html
İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı
İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri'nde, izleyicilerin merakla beklediği an geldi. Azem’in eşi Hande’nin ölümüne dair sır perdesi aralandı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T07:53+0300
2025-02-07T07:53+0300
kanal d
inci taneleri
azem
ölüm
kaza
çocuk
dna
dna testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0d/1048867717_84:0:1083:562_1920x0_80_0_0_a9ce622b55dacaab84f2426637d2ab23.jpg
İnci Taneleri'nin son bölümünde Azem, eşi Hande’nin ölümüne dair büyük sırrı açıklayarak çocuklarına itirafta bulundu. Yıllardır vicdan azabı çeken Azem, gözyaşları içinde olay gününü anlattı.📌 “O korkunç gün eve gelmiştim. Kapının önünde bir tartışma yaşanıyordu. Hande, karşısındaki kadının kim olduğunu merak etmiş olmalı ki gerilim tırmanmıştı.”Azem’in anlatımına göre, DNA testiyle gelen bir çocuk ve annesi ile Hande arasında başlayan tartışma, beklenmedik bir trajediyle sonuçlandı.Hande merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiAzem, olay anını şu sözlerle dile getirdi:📌 "Hande, kadına ‘Buradan gidin’ der gibi eliyle itti. Ancak tam o anda çocuğun verdiği refleks sonucu Hande dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Tutmaya çalıştım ama başaramadım."Bu dramatik sahne, izleyicilere Hande’nin aslında bir cinayete kurban gitmediğini, tamamen bir kazanın sonucu öldüğünü gösterdi.Azem: Her şey benim yüzümden olduAzem, tüm yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu düşündüğünü belirterek, olayın suçunu üstlendiğini söyledi:📌 "Çocuğun bir suçu yoktu, annesini korumak için verdiği bir refleksti sadece. Ama bu noktaya gelinmesine sebep olan bendim. Her şey benim yüzümden oldu."Azem’in bu itirafı, dizinin seyrini tamamen değiştirdi ve izleyicileri derinden etkiledi.İzleyicilerden yoğun tepkiDizinin bu çarpıcı sahnesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azem’in itirafı karşısında izleyiciler ikiye bölünerek, karakterin suçlu olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/super-ligin-efsane-ismi-yattaradan-ekrem-imamogluna-surpriz-talep-bana-olan-askindan-ben-de-yeni-1093447872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0d/1048867717_209:0:958:562_1920x0_80_0_0_2b4e2bab2bf82b32641f51503aebe409.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
inci taneleri 31. bölüm, inci taneleri azem'in sırrı, inci taneleri hande nasıl öldü, inci taneleri azem'in itirafı, inci taneleri son bölüm özeti, inci taneleri hande'nin ölümü, azem hande'yi öldürdü mü, inci taneleri dizisi son bölüm, inci taneleri azem çocuklarına ne söyledi, inci taneleri merdivenden düşme sahnesi, inci taneleri dna testi olayı, inci taneleri yeni bölüm fragmanı, inci taneleri hande'nin ölüm nedeni, inci taneleri azem'in sırrı ortaya çıktı, inci taneleri son bölümde ne oldu, inci taneleri yeni bölümde ne olacak, inci taneleri hande'nin katili kim, inci taneleri azem gerçeği anlattı
inci taneleri 31. bölüm, inci taneleri azem'in sırrı, inci taneleri hande nasıl öldü, inci taneleri azem'in itirafı, inci taneleri son bölüm özeti, inci taneleri hande'nin ölümü, azem hande'yi öldürdü mü, inci taneleri dizisi son bölüm, inci taneleri azem çocuklarına ne söyledi, inci taneleri merdivenden düşme sahnesi, inci taneleri dna testi olayı, inci taneleri yeni bölüm fragmanı, inci taneleri hande'nin ölüm nedeni, inci taneleri azem'in sırrı ortaya çıktı, inci taneleri son bölümde ne oldu, inci taneleri yeni bölümde ne olacak, inci taneleri hande'nin katili kim, inci taneleri azem gerçeği anlattı

İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı: Azem, Hande'nin ölüm gerçeğini açıkladı

07:53 07.02.2025
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Yılmaz Erdoğan, Kin
Yılmaz Erdoğan, Kin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)
Abone ol
Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri'nde, izleyicilerin merakla beklediği an geldi. Azem’in eşi Hande’nin ölümüne dair sır perdesi aralandı. Yıllardır gerçeği saklayan Azem, çocuklarına her şeyi itiraf etti. İşte dizinin 31. bölümünde yaşanan o duygusal anlar ve olayın detayları...
İnci Taneleri'nin son bölümünde Azem, eşi Hande’nin ölümüne dair büyük sırrı açıklayarak çocuklarına itirafta bulundu. Yıllardır vicdan azabı çeken Azem, gözyaşları içinde olay gününü anlattı.
📌 “O korkunç gün eve gelmiştim. Kapının önünde bir tartışma yaşanıyordu. Hande, karşısındaki kadının kim olduğunu merak etmiş olmalı ki gerilim tırmanmıştı.”
Azem’in anlatımına göre, DNA testiyle gelen bir çocuk ve annesi ile Hande arasında başlayan tartışma, beklenmedik bir trajediyle sonuçlandı.

Hande merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Azem, olay anını şu sözlerle dile getirdi:
📌 "Hande, kadına ‘Buradan gidin’ der gibi eliyle itti. Ancak tam o anda çocuğun verdiği refleks sonucu Hande dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Tutmaya çalıştım ama başaramadım."
Bu dramatik sahne, izleyicilere Hande’nin aslında bir cinayete kurban gitmediğini, tamamen bir kazanın sonucu öldüğünü gösterdi.

Azem: Her şey benim yüzümden oldu

Azem, tüm yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu düşündüğünü belirterek, olayın suçunu üstlendiğini söyledi:
📌 "Çocuğun bir suçu yoktu, annesini korumak için verdiği bir refleksti sadece. Ama bu noktaya gelinmesine sebep olan bendim. Her şey benim yüzümden oldu."
Azem’in bu itirafı, dizinin seyrini tamamen değiştirdi ve izleyicileri derinden etkiledi.

İzleyicilerden yoğun tepki

Dizinin bu çarpıcı sahnesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Azem’in itirafı karşısında izleyiciler ikiye bölünerek, karakterin suçlu olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşadı.
İbrahima Yattara - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
SPOR
Süper Lig'in efsane ismi Yattara'dan Ekrem İmamoğlu'na sürpriz talep: 'Bana olan aşkından, ben de yeni öğrendim'
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала