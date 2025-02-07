https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ikby-bogdanov-ile-rus-yatirimlarini-gorustu-1093444069.html

IKBY, Bogdanov ile Rus yatırımlarını görüştü

IKBY, Bogdanov ile Rus yatırımlarını görüştü

Sputnik Türkiye

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T03:35+0300

2025-02-07T03:35+0300

2025-02-07T03:35+0300

dünya

mihail bogdanov

neçirvan barzani

bogdanov

irak

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rusya dışişleri bakanlığı

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Barzani ve IKBY'yi ziyaret eden Bogdanov arasında gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddeleri arasında bölge ekonomisine yönelik Rus yatırımları yer aldı. IKBY'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Irak ve IKBY ile ilişkilerinin geliştirilmesi, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler, IKBY'deki Rus yatırımları, Suriye'deki durum ve Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı. Barzani, IKBY'nin Rusya ile ilişkilerini geliştirme isteğini vurgulayarak, Rus şirketlerinin özellikle enerji işbirliği alanındaki rolüne dikkat çekti. Ayrıca, Irak'ta istikrar ve güvenliğin korunmasının önemine değinilerek, her iki taraf da Erbil ile Bağdat arasındaki ihtilaflı konuların çözümüne yönelik ortak desteklerini ifade etti. İki taraf, bölgenin istikrarlı kalkınmasına ve Kürtlerin haklarının korunmasına yönelik desteklerini de dile getirdi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyarette Iraklı liderlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

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mihail bogdanov, neçirvan barzani, bogdanov, irak, ikby, rusya dışişleri bakanlığı