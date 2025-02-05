https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kremlin-zelenskiyin-nukleer-silah-talebi-cilginlik-esiginde-1093386969.html
Kremlin: Zelenskiy’in nükleer silah talebi çılgınlık eşiğinde
Kremlin: Zelenskiy’in nükleer silah talebi çılgınlık eşiğinde
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya nükleer silah sağlanması yönündeki çağrıların çılgınlık eşiğinde olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa’da bu fikrin ne kadar saçma ve... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:42+0300
2025-02-05T14:42+0300
2025-02-05T14:37+0300
dünya
rusya
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dmitriy peskov
ukrayna
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nükleer silah
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Vladimir Zelenskiy’in İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportajında, Batı'nın Kiev'in güvenliğini sağlamak için nükleer silah sağlaması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, “Genel olarak bu tür açıklamalar çılgınlık eşiğinde. Aslında nükleer silahların yayılmasını önleme uygulaması var” diyerek Avrupa’da, bu fikrin ne kadar saçma ve tehlikeli olduğunu anlayan siyasetçilerin olmasını umduklarını söyledi.Zelenskiy’in meşruiyeti ile sorunları varKremlin Sözcüsü, “Bizim tarafımızdan yapılan ve Başkan (Vladimir) Putin tarafından da defalarca dile getirilen analize göre, Sayın Zelenskiy'nin meşruiyeti açısından hukuken büyük sorunları var, ancak buna rağmen Rusya müzakerelere açık olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in müzakerelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Peskov, “Görüşmelere hazır olma hali bir şeye, hazır olmaya ve istekliliğe dayanmalı. Zelenskiy’in bu tür müzakerelere yönelik yasağa dayanamaz. Dolayısıyla bunu boş laftan başka bir şey olarak algılamak mümkün değil” dedi.Trump’ın Gazzelilerle ilgili sözleri kabul edilemezABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün’e gönderilmesi gerektiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Peskov, “Sayın Trump’ın bu konudaki sözlerini duyduk. Ürdün’ün başkenti Amman ve Mısır’ın başkenti Kahire’den yapılan bu fikrin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamalarını da duyduk. Biz de şu an için Ortadoğu'da olup bitenlere bu şekilde bakıyoruz” diye kaydetti.Rusya’nın Ortadoğu çözümüyle ilgili duruşunun iyi bilindiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Ortadoğu'da çözüm ancak iki devlet temelinde gerçekleşebilir. Bu tez, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararında da yer alıyor. Biz de bu tezden hareket ediyor, bunu destekliyor ve bunun mümkün olan tek seçenek olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer silah, ortadoğu, gazze şeridi, gazze, abd, donald trump, bm güvenlik konseyi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer silah, ortadoğu, gazze şeridi, gazze, abd, donald trump, bm güvenlik konseyi
Kremlin: Zelenskiy’in nükleer silah talebi çılgınlık eşiğinde
Ukrayna’ya nükleer silah sağlanması yönündeki çağrıların çılgınlık eşiğinde olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa’da bu fikrin ne kadar saçma ve tehlikeli olduğunu anlayan siyasetçilerin olduğu umudunu dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Vladimir Zelenskiy’in İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportajında, Batı'nın Kiev'in güvenliğini sağlamak için nükleer silah sağlaması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, “Genel olarak bu tür açıklamalar çılgınlık eşiğinde. Aslında nükleer silahların yayılmasını önleme uygulaması var” diyerek Avrupa’da, bu fikrin ne kadar saçma ve tehlikeli olduğunu anlayan siyasetçilerin olmasını umduklarını söyledi.
Zelenskiy’in meşruiyeti ile sorunları var
Kremlin Sözcüsü, “Bizim tarafımızdan yapılan ve Başkan (Vladimir) Putin tarafından da defalarca dile getirilen analize göre, Sayın Zelenskiy'nin meşruiyeti açısından hukuken büyük sorunları var, ancak buna rağmen Rusya müzakerelere açık olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Zelenskiy’in müzakerelere hazır olduğu yönündeki sözlerine de değinen Peskov, “Görüşmelere hazır olma hali bir şeye, hazır olmaya ve istekliliğe dayanmalı. Zelenskiy’in bu tür müzakerelere yönelik yasağa dayanamaz. Dolayısıyla bunu boş laftan başka bir şey olarak algılamak mümkün değil” dedi.
Trump’ın Gazzelilerle ilgili sözleri kabul edilemez
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze sakinlerinin Mısır ve Ürdün’e gönderilmesi gerektiği yönündeki sözlerini de değerlendiren Peskov, “Sayın Trump’ın bu konudaki sözlerini duyduk. Ürdün’ün başkenti Amman ve Mısır’ın başkenti Kahire’den yapılan bu fikrin kabul edilemez olduğu yönündeki açıklamalarını da duyduk. Biz de şu an için Ortadoğu'da olup bitenlere bu şekilde bakıyoruz” diye kaydetti.
Rusya’nın Ortadoğu çözümüyle ilgili duruşunun iyi bilindiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Ortadoğu'da çözüm ancak iki devlet temelinde gerçekleşebilir. Bu tez, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararında da yer alıyor. Biz de bu tezden hareket ediyor, bunu destekliyor ve bunun mümkün olan tek seçenek olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.