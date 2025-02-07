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Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş'
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" cümlesini kaydederken açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?Bugün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" cümlelerini kaydetmişti.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, gazze, abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, donald trump

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş'

20:38 07.02.2025
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" cümlesini kaydederken kendisine gösterilen 'sertliğin' benzerinin ABD Başkanı'na gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" cümlesini kaydederken açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Bugün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" cümlelerini kaydetmişti.
Hrant Dink - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
TÜRKİYE
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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