https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ibb-baskani-imamoglundan-cumhurbaskani-erdogana-yanit-tek-derdi-bugun-yine-icraatlarimiz-olmus-1093477345.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: 'Tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T20:38+0300

2025-02-07T20:38+0300

2025-02-07T20:38+0300

politika

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

gazze

abd

recep tayyip erdoğan

türkiye

donald trump

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş" cümlesini kaydederken açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?Bugün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" cümlelerini kaydetmişti.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, gazze, abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, donald trump