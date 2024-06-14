https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nagehan-alci-rasim-ozan-kutahyalinin-kendisine-senelerce-siddet-uyguladiginiacikladi-1084842090.html
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine senelerce şiddet uyguladığını açıkladı
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine senelerce şiddet uyguladığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Nagehan Alçı, 13 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük yankı uyandırdı. Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:30+0300
2024-06-14T10:30+0300
2024-06-14T10:37+0300
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şiddet
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Geçen Ekim ayında anlaşmalı olarak boşanan çift, duruşmanın ardından olumlu açıklamalar yapmış ancak Alçı'nın son paylaşımları bu tabloyu değiştirdi. "Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi" diyerek duygularını dile getiren Alçı, evliliği boyunca maruz kaldığı psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddetin detaylarını paylaştı.Alçı, şiddete karşı çıkmasına rağmen korkuları nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını ve hatta korunmak için polis çağırdığı anlarda bile vazgeçtiğini dile getirdi. "En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarımı kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diyen Alçı, bu süreçte sadece kardeşi ve avukatının bilgisi dışında kimseye açıklamada bulunmadığını ifade etti.Halen elinde işleme konulmamış boşanma dilekçelerinin bulunduğunu belirten Alçı, geçen yıl cesaretini toplayarak hukuki süreç başlattığını ancak tehditlerle karşılaşarak dayatılan şartları kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.Şiddetten kurtulamadığını ve hala hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Alçı, artık sessiz kalmayacağını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Diğer kadınlara da seslenen Alçı, benzer durumları yaşayanların susmaması gerektiğini ve mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik son sözlerini "Sustukça şiddet devam ediyor. Sizi aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, yıllarca emek verip kazandığınız her şeyi elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin" diyerek noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hasan-can-kayaya-buyuk-suclama-genc-kadin-konum-atip-beni-kurtarin-dedi-polis-devreye-girdi-1084838855.html
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nagihan alçı şiddet, nagehan alçı rasim ozan kütahyalı
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine senelerce şiddet uyguladığını açıkladı
10:30 14.06.2024 (güncellendi: 10:37 14.06.2024)
Nagehan Alçı, 13 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük yankı uyandırdı. Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıkça ifade eden Alçı, uzun yıllar boyunca bu gerçeği içinde sakladığını belirtti.
Geçen Ekim ayında anlaşmalı olarak boşanan çift, duruşmanın ardından olumlu açıklamalar yapmış ancak Alçı'nın son paylaşımları bu tabloyu değiştirdi. "Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi" diyerek duygularını dile getiren Alçı, evliliği boyunca maruz kaldığı psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddetin detaylarını paylaştı.
Alçı, şiddete karşı çıkmasına rağmen korkuları nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını ve hatta korunmak için polis çağırdığı anlarda bile vazgeçtiğini dile getirdi. "En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarımı kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diyen Alçı, bu süreçte sadece kardeşi ve avukatının bilgisi dışında kimseye açıklamada bulunmadığını ifade etti.
Halen elinde işleme konulmamış boşanma dilekçelerinin bulunduğunu belirten Alçı, geçen yıl cesaretini toplayarak hukuki süreç başlattığını ancak tehditlerle karşılaşarak dayatılan şartları kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.
Şiddetten kurtulamadığını ve hala hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Alçı, artık sessiz kalmayacağını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Diğer kadınlara da seslenen Alçı, benzer durumları yaşayanların susmaması gerektiğini ve mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.
Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik son sözlerini "Sustukça şiddet devam ediyor. Sizi aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, yıllarca emek verip kazandığınız her şeyi elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin" diyerek noktaladı.