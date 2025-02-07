https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasaray-transferde-hiz-kesmiyor-polonyali-yildiza-resmi-teklif-1093451920.html

Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif

Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif

Sputnik Türkiye

Son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli sol beki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

carlos cuesta

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lens

galatasaray

trabzonspor

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig’de başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Carlos Cuesta'nın transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmanın iki kanadına takviye yapmak istiyor.📌 Sol bek için Trabzonspor ile Eren Elmalı konusunda yeniden masaya oturulurken, sağ bek için Przemysław Frankowski transferi gündemde.Frankowski i̇çin 5 milyon euro teklifGalatasaray’ın sağ bek transferinde ilk hedefi 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski. Fransız ekibi Lens, tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray’ın 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.🔴 Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu.Savunmada alternatifler çoğalıyor📌 Galatasaray, sağ ve sol bek transferlerini tamamlayarak Avrupa ve Süper Lig’de kadro derinliğini artırmayı planlıyor.📌 Przemysław Frankowski, hızı ve ofansif katkısıyla dikkat çekerken, Eren Elmalı ise savunmadaki istikrarı ile ön plana çıkıyor.

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