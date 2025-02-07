https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasaray-transferde-hiz-kesmiyor-polonyali-yildiza-resmi-teklif-1093451920.html
Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif
Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif
Sputnik Türkiye
Son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli sol beki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:02+0300
spor
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avrupa
lens
galatasaray
trabzonspor
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig’de başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Carlos Cuesta'nın transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmanın iki kanadına takviye yapmak istiyor.📌 Sol bek için Trabzonspor ile Eren Elmalı konusunda yeniden masaya oturulurken, sağ bek için Przemysław Frankowski transferi gündemde.Frankowski i̇çin 5 milyon euro teklifGalatasaray’ın sağ bek transferinde ilk hedefi 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski. Fransız ekibi Lens, tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray’ın 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.🔴 Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu.Savunmada alternatifler çoğalıyor📌 Galatasaray, sağ ve sol bek transferlerini tamamlayarak Avrupa ve Süper Lig’de kadro derinliğini artırmayı planlıyor.📌 Przemysław Frankowski, hızı ve ofansif katkısıyla dikkat çekerken, Eren Elmalı ise savunmadaki istikrarı ile ön plana çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/super-ligin-efsane-ismi-yattaradan-ekrem-imamogluna-surpriz-talep-bana-olan-askindan-ben-de-yeni-1093447872.html
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galatasaray transfer haberleri, galatasaray yeni transferler, galatasaray sağ bek transferi, galatasaray sol bek transferi, galatasaray przemysław frankowski transferi, galatasaray eren elmalı transferi, galatasaray lens ile anlaşacak mı, galatasaray frankowski bonservis bedeli, galatasaray sağ bek adayları, galatasaray eren elmalı için trabzonspor ile görüştü, galatasaray transfer gündemi, galatasaray transferde son durum, przemysław frankowski kimdir, frankowski galatasaray'a gelecek mi
Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif
Son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli sol beki Eren Elmalı için yeniden görüşmelere başlarken, sağ bek için Lens forması giyen Przemysław Frankowski’yi kadrosuna katmak istiyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig’de başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Carlos Cuesta'nın transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmanın iki kanadına takviye yapmak istiyor.
📌 Sol bek için Trabzonspor ile Eren Elmalı konusunda yeniden masaya oturulurken, sağ bek için Przemysław Frankowski transferi gündemde.
Frankowski i̇çin 5 milyon euro teklif
Galatasaray’ın
sağ bek transferinde ilk hedefi 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski.
Fransız ekibi Lens
, tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray’ın 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
🔴 Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu.
Savunmada alternatifler çoğalıyor
📌 Galatasaray,
sağ ve sol bek transferlerini tamamlayarak Avrupa ve Süper Lig’d
e kadro derinliğini artırmayı planlıyor.
📌 Przemysław Frankowski, hızı ve ofansif katkısıyla dikkat çekerken, Eren Elmalı ise savunmadaki istikrarı ile ön plana çıkıyor.