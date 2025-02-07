Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasaray-transferde-hiz-kesmiyor-polonyali-yildiza-resmi-teklif-1093451920.html
Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif
Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif
Sputnik Türkiye
Son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli sol beki... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T10:02+0300
2025-02-07T10:02+0300
spor
carlos cuesta
avrupa
lens
galatasaray
trabzonspor
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d3f1451e4252b112a7bc5b9ae82a5431.jpg
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig’de başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Carlos Cuesta'nın transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmanın iki kanadına takviye yapmak istiyor.📌 Sol bek için Trabzonspor ile Eren Elmalı konusunda yeniden masaya oturulurken, sağ bek için Przemysław Frankowski transferi gündemde.Frankowski i̇çin 5 milyon euro teklifGalatasaray’ın sağ bek transferinde ilk hedefi 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski. Fransız ekibi Lens, tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray’ın 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.🔴 Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu.Savunmada alternatifler çoğalıyor📌 Galatasaray, sağ ve sol bek transferlerini tamamlayarak Avrupa ve Süper Lig’de kadro derinliğini artırmayı planlıyor.📌 Przemysław Frankowski, hızı ve ofansif katkısıyla dikkat çekerken, Eren Elmalı ise savunmadaki istikrarı ile ön plana çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/super-ligin-efsane-ismi-yattaradan-ekrem-imamogluna-surpriz-talep-bana-olan-askindan-ben-de-yeni-1093447872.html
lens
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0c/1069582167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fa656d241de21c7360d23b4bc7e6badd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray transfer haberleri, galatasaray yeni transferler, galatasaray sağ bek transferi, galatasaray sol bek transferi, galatasaray przemysław frankowski transferi, galatasaray eren elmalı transferi, galatasaray lens ile anlaşacak mı, galatasaray frankowski bonservis bedeli, galatasaray sağ bek adayları, galatasaray eren elmalı için trabzonspor ile görüştü, galatasaray transfer gündemi, galatasaray transferde son durum, przemysław frankowski kimdir, frankowski galatasaray'a gelecek mi
galatasaray transfer haberleri, galatasaray yeni transferler, galatasaray sağ bek transferi, galatasaray sol bek transferi, galatasaray przemysław frankowski transferi, galatasaray eren elmalı transferi, galatasaray lens ile anlaşacak mı, galatasaray frankowski bonservis bedeli, galatasaray sağ bek adayları, galatasaray eren elmalı için trabzonspor ile görüştü, galatasaray transfer gündemi, galatasaray transferde son durum, przemysław frankowski kimdir, frankowski galatasaray'a gelecek mi

Galatasaray transferde hız kesmiyor: Polonyalı yıldıza resmi teklif

10:02 07.02.2025
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
Abone ol
Son olarak Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’un milli sol beki Eren Elmalı için yeniden görüşmelere başlarken, sağ bek için Lens forması giyen Przemysław Frankowski’yi kadrosuna katmak istiyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig’de başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine devam ediyor. Carlos Cuesta'nın transferini tamamlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmanın iki kanadına takviye yapmak istiyor.
📌 Sol bek için Trabzonspor ile Eren Elmalı konusunda yeniden masaya oturulurken, sağ bek için Przemysław Frankowski transferi gündemde.

Frankowski i̇çin 5 milyon euro teklif

Galatasaray’ın sağ bek transferinde ilk hedefi 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemysław Frankowski. Fransız ekibi Lens, tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray’ın 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
🔴 Görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu.

Savunmada alternatifler çoğalıyor

📌 Galatasaray, sağ ve sol bek transferlerini tamamlayarak Avrupa ve Süper Lig’de kadro derinliğini artırmayı planlıyor.
📌 Przemysław Frankowski, hızı ve ofansif katkısıyla dikkat çekerken, Eren Elmalı ise savunmadaki istikrarı ile ön plana çıkıyor.
İbrahima Yattara - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
SPOR
Süper Lig'in efsane ismi Yattara'dan Ekrem İmamoğlu'na sürpriz talep: 'Bana olan aşkından, ben de yeni öğrendim'
07:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала