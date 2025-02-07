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Evin bahçesindeki keşif uzmanları şaşırttı: 102 yılan bir arada bulundu
Evin bahçesindeki keşif uzmanları şaşırttı: 102 yılan bir arada bulundu
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir evin bahçesinde 102 kırmızı karınlı siyah yılan bulundu. Zehirli olan bu tür, genellikle su kenarlarında yaşasa da, bu kadar... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:27+0300
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Avustralya’nın Sydney kentinde bir evin bahçesinde 102 yılan bulundu. İlk olarak birkaç yılan fark eden ev sahibi, profesyonel yılan yakalayıcılarından yardım istediğinde bahçesinin aslında bir yılan yuvasına dönüştüğünü öğrendi.Eve çağırılan yılan yakalayıcısı, olayın beklediklerinden çok daha büyük olduğunu belirtti. Uzman, “Ev sahibi birkaç yılan gördüğünü söyleyerek bizi çağırdı ama malç yığınlarını kaldırdıkça yılanların sayısının inanılmaz derecede fazla olduğunu fark ettik” dedi.Uzmanların yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından, beşi yetişkin, 97’si yeni doğmuş toplam 102 kırmızı karınlı siyah yılan tespit edilerek güvenli bir şekilde doğal yaşam alanlarına taşındı.Peki bu yılan zehirli mi? Ölüme yol açıyor mu?Kırmızı karınlı siyah yılan (Pseudechis porphyriacus), Avustralya'ya özgü zehirli bir tür. Genellikle su kenarlarında ve nemli bölgelerde bulunuyor. Zehri güçlü olsa da, bu tür insanları doğrudan hedef almıyor ve saldırgan bir yapıya sahip değil.Ancak bir kırmızı karınlı siyah yılanın ısırığı, ciddi ağrı, kas zayıflığı ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Neyse ki, bu yılanın ısırığından dolayı belgelenmiş ölümler bulunmuyor. Avustralya'da etkili panzehirlerin bulunması ve tıbbi müdahalelerin hızlı olması, bu tür vakaların ölümcül sonuçlanmasını büyük ölçüde engelliyor.Bu kadar yılan neden aynı yerdeydi?Uzmanlara göre, bahçedeki malç yığınları ve nemli ortam, yılanların burayı üreme alanı olarak kullanmasına neden oldu. Bu durum, özellikle sıcak yaz aylarında yılanların gölge ve serinlik aramasıyla daha da yaygın hale gelebiliyor.Yılanlar güvenli bir şekilde doğaya bırakılırken, yetkililer bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle bahçelerinde malç veya odun yığınları bulunanların, beklenmedik misafirlerle karşılaşma ihtimaline karşı tetikte olmaları gerektiği belirtildi.
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sydney, avustralya, yılan, bahçe, sürü, ölümcül
sydney, avustralya, yılan, bahçe, sürü, ölümcül

Evin bahçesindeki keşif uzmanları şaşırttı: 102 yılan bir arada bulundu

14:27 07.02.2025
© Fotoğraf : Pixabayyılan
yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© Fotoğraf : Pixabay
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir evin bahçesinde 102 kırmızı karınlı siyah yılan bulundu. Zehirli olan bu tür, genellikle su kenarlarında yaşasa da, bu kadar büyük bir grubun aynı noktada toplanması uzmanları bile şaşırttı.
Avustralya’nın Sydney kentinde bir evin bahçesinde 102 yılan bulundu. İlk olarak birkaç yılan fark eden ev sahibi, profesyonel yılan yakalayıcılarından yardım istediğinde bahçesinin aslında bir yılan yuvasına dönüştüğünü öğrendi.
Eve çağırılan yılan yakalayıcısı, olayın beklediklerinden çok daha büyük olduğunu belirtti. Uzman, “Ev sahibi birkaç yılan gördüğünü söyleyerek bizi çağırdı ama malç yığınlarını kaldırdıkça yılanların sayısının inanılmaz derecede fazla olduğunu fark ettik” dedi.
Uzmanların yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından, beşi yetişkin, 97’si yeni doğmuş toplam 102 kırmızı karınlı siyah yılan tespit edilerek güvenli bir şekilde doğal yaşam alanlarına taşındı.

Peki bu yılan zehirli mi? Ölüme yol açıyor mu?

Kırmızı karınlı siyah yılan (Pseudechis porphyriacus), Avustralya'ya özgü zehirli bir tür. Genellikle su kenarlarında ve nemli bölgelerde bulunuyor. Zehri güçlü olsa da, bu tür insanları doğrudan hedef almıyor ve saldırgan bir yapıya sahip değil.
Ancak bir kırmızı karınlı siyah yılanın ısırığı, ciddi ağrı, kas zayıflığı ve mide bulantısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Neyse ki, bu yılanın ısırığından dolayı belgelenmiş ölümler bulunmuyor. Avustralya'da etkili panzehirlerin bulunması ve tıbbi müdahalelerin hızlı olması, bu tür vakaların ölümcül sonuçlanmasını büyük ölçüde engelliyor.

Bu kadar yılan neden aynı yerdeydi?

Uzmanlara göre, bahçedeki malç yığınları ve nemli ortam, yılanların burayı üreme alanı olarak kullanmasına neden oldu. Bu durum, özellikle sıcak yaz aylarında yılanların gölge ve serinlik aramasıyla daha da yaygın hale gelebiliyor.
Yılanlar güvenli bir şekilde doğaya bırakılırken, yetkililer bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle bahçelerinde malç veya odun yığınları bulunanların, beklenmedik misafirlerle karşılaşma ihtimaline karşı tetikte olmaları gerektiği belirtildi.
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