https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/8-yasindaki-cocuk-bes-gun-boyunca-40-aslanin-bulundugu-milli-parkta-mahsur-kaldi-1092315532.html

8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı

8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Zimbabve'de bir milli parkta kaybolan çocuk beş gün sonra bulundu. 40'a yakın aslanı ve fillerin yaşadığı milli parkta... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:37+0300

2025-01-03T11:37+0300

2025-01-03T11:37+0300

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afrika

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zimbabve

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fil

milton kasırgası

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Zimbabve'nin kuzeyinde bulunan aslanların ve fillerin yaşadığı Matusadona Milli Parkı'nda kaybolan 8 yaşındaki çocuk beş gün sonra bulundu. Mashonaland yetkilileri, '8 yaşındaki Tinotenda Pudu isimli çocuğun evinden 23 kilometre uzakta bulunan Matusadona Milli Parkı'na girdiği, aslanların ve fillerin yaşadığı parkta kayalık bir tünekte uyuyup yabani meyveler yiyerek hayatta kaldığını' söyledi.Yaklaşık 40 aslanı ağırlayan milli parkta hayatta kalmasını vahşi doğa bilgisi ve hayatta kalma becerilerine borçlu olan 8 yaşındaki çocuk, parkta geçirdiği beş günün ardından park bekçileri tarafından bulundu. Yabani meyveler yiyerek hayatta kalan çocuk, içme suyuna ulaşmak için kuruyan nehir yataklarına bir çubuk yardımıyla küçük kuyular kazdı.Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun ev yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı. Beşinci günde bekçilerin arabasının arkasından koşan çocuk başta fark edilmedi. Geri dönüş yolunda aynı yoldan geçen bekçilerin çocuğun ayak izlerini takip etmesiyle 8 yaşındaki Tinotenda Pudu bulunabildi.9 yaşında bir çocuk Meksika ormanlarında kaybolmuştuEkim ayında meydana gelen olayda dokuz yaşındaki bir çocuk altı gün boyunca Meksika ormanlarında kaybolmuştu. Köpeklerini yanına alarak evden kaçan çocuk timsah ve yılanlarla dolu ormanın içinde kaybolmuş, Milton Kasırgası bölgede şiddetli yağışlar bırakmadan hemen önce bulunmuştu.

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afrika, güney afrika, zimbabve, yaban hayatı, milli park, aslan, fil, milton kasırgası