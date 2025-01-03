https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/8-yasindaki-cocuk-bes-gun-boyunca-40-aslanin-bulundugu-milli-parkta-mahsur-kaldi-1092315532.html
8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı
8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Afrika kıtasının güneyinde bulunan Zimbabve'de bir milli parkta kaybolan çocuk beş gün sonra bulundu. 40'a yakın aslanı ve fillerin yaşadığı milli parkta... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:37+0300
2025-01-03T11:37+0300
2025-01-03T11:37+0300
dünya
afrika
güney afrika
zimbabve
yaban hayatı
milli park
aslan
fil
milton kasırgası
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Zimbabve'nin kuzeyinde bulunan aslanların ve fillerin yaşadığı Matusadona Milli Parkı'nda kaybolan 8 yaşındaki çocuk beş gün sonra bulundu. Mashonaland yetkilileri, '8 yaşındaki Tinotenda Pudu isimli çocuğun evinden 23 kilometre uzakta bulunan Matusadona Milli Parkı'na girdiği, aslanların ve fillerin yaşadığı parkta kayalık bir tünekte uyuyup yabani meyveler yiyerek hayatta kaldığını' söyledi.Yaklaşık 40 aslanı ağırlayan milli parkta hayatta kalmasını vahşi doğa bilgisi ve hayatta kalma becerilerine borçlu olan 8 yaşındaki çocuk, parkta geçirdiği beş günün ardından park bekçileri tarafından bulundu. Yabani meyveler yiyerek hayatta kalan çocuk, içme suyuna ulaşmak için kuruyan nehir yataklarına bir çubuk yardımıyla küçük kuyular kazdı.Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun ev yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı. Beşinci günde bekçilerin arabasının arkasından koşan çocuk başta fark edilmedi. Geri dönüş yolunda aynı yoldan geçen bekçilerin çocuğun ayak izlerini takip etmesiyle 8 yaşındaki Tinotenda Pudu bulunabildi.9 yaşında bir çocuk Meksika ormanlarında kaybolmuştuEkim ayında meydana gelen olayda dokuz yaşındaki bir çocuk altı gün boyunca Meksika ormanlarında kaybolmuştu. Köpeklerini yanına alarak evden kaçan çocuk timsah ve yılanlarla dolu ormanın içinde kaybolmuş, Milton Kasırgası bölgede şiddetli yağışlar bırakmadan hemen önce bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kayip-kopek-eve-dondugunu-haber-vermek-icin-kapi-zilini-caldi-1092167004.html
güney afrika
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afrika, güney afrika, zimbabve, yaban hayatı, milli park, aslan, fil, milton kasırgası
afrika, güney afrika, zimbabve, yaban hayatı, milli park, aslan, fil, milton kasırgası
8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı
Afrika kıtasının güneyinde bulunan Zimbabve'de bir milli parkta kaybolan çocuk beş gün sonra bulundu. 40'a yakın aslanı ve fillerin yaşadığı milli parkta hayatta kalan çocuk, park bekçileri tarafından bulundu.
Zimbabve'nin kuzeyinde bulunan aslanların ve fillerin yaşadığı Matusadona Milli Parkı'nda kaybolan 8 yaşındaki çocuk beş gün sonra bulundu. Mashonaland yetkilileri, '8 yaşındaki Tinotenda Pudu isimli çocuğun evinden 23 kilometre uzakta bulunan Matusadona Milli Parkı'na girdiği, aslanların ve fillerin yaşadığı parkta kayalık bir tünekte uyuyup yabani meyveler yiyerek hayatta kaldığını' söyledi.
Yaklaşık 40 aslanı ağırlayan milli parkta hayatta kalmasını vahşi doğa bilgisi ve hayatta kalma becerilerine borçlu olan 8 yaşındaki çocuk, parkta geçirdiği beş günün ardından park bekçileri tarafından bulundu. Yabani meyveler yiyerek hayatta kalan çocuk, içme suyuna ulaşmak için kuruyan nehir yataklarına bir çubuk yardımıyla küçük kuyular kazdı.
Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun ev yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı. Beşinci günde bekçilerin arabasının arkasından koşan çocuk başta fark edilmedi. Geri dönüş yolunda aynı yoldan geçen bekçilerin çocuğun ayak izlerini takip etmesiyle 8 yaşındaki Tinotenda Pudu bulunabildi.
9 yaşında bir çocuk Meksika ormanlarında kaybolmuştu
Ekim ayında meydana gelen olayda dokuz yaşındaki bir çocuk altı gün boyunca Meksika ormanlarında kaybolmuştu. Köpeklerini yanına alarak evden kaçan çocuk timsah ve yılanlarla dolu ormanın içinde kaybolmuş, Milton Kasırgası bölgede şiddetli yağışlar bırakmadan hemen önce bulunmuştu.