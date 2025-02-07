https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-ve-yeni-milletvekillerin-trafikte-cezadan-muaf-tutulacagi-iddiasi-tepki-cekti-1093458804.html

Eski ve yeni milletvekillerin trafikte cezadan muaf tutulacağı iddiası tepki çekti

Eski ve yeni milletvekillerin trafikte cezadan muaf tutulacağı iddiası tepki çekti

Sputnik Türkiye

Eski ve yeni 3 bin 600 milletvekiline trafikte "ceza muafiyeti" getirildiği iddia edildi. Vekillerin hangi trafik kuralını ihlal ederse etsin ceza ödemeyeceği... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T12:07+0300

2025-02-07T12:07+0300

2025-02-07T12:09+0300

türkiye

vekil

trafik

tbmm

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TBMM’de alınan bir karar doğrultusunda, eski ve mevcut toplam 3 bin 600 milletvekiline "trafik cezası muafiyeti" getirildiği iddia edildi.İddiaya göre; milletvekilleri artık kırmızı ışıkta geçse, hız sınırını aşsa, radara yakalansa ya da hatalı park yapsa dahi ceza ödemeyecek. Üstelik, plakalarına kesilen trafik cezalarının TBMM bütçesinden karşılanacağı öne sürüldü.Sözcü'nün haberine göre, daha önce yalnızca görevdeki milletvekillerine tanınan bu ayrıcalık, eski vekilleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece, ömür boyu sürecek bir trafik cezası muafiyeti getirildiği iddia ediliyor.Plakalar trafik müdürlüklerinde kayda alınıyorİddiaya göre, milletvekillerine ait araçların plakaları, trafik müdürlüklerinde özel bir sisteme kaydediliyor ve ceza yazılmıyor. Eğer ceza kesilirse, bu tutanaklar milletvekillerine değil, doğrudan TBMM'ye gönderiliyor.Bu kapsamda;İddiaya göre, söz konusu düzenleme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un onayına sunuldu. Eğer Kurtulmuş tarafından imzalanırsa, milletvekillerine trafik kurallarını ihlal etme ayrıcalığı resmileşecek.Ancak, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmış değil. Tepkilere yol açtıSöz konusu iddia sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kararın açık kural ihlaline neden olabileceğine yönelik çok sayıda eleştiri yöneltildi.

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