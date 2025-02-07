https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-brezlya-devlet-baskani-bolsonarodan-brics-tehdidi-yeniden-secilirsen-uyelikten-cikaracagim-1093448382.html
Eski Brezlya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan BRICS tehdidi: 'Yeniden seçilirsem çıkacağım'
Eski Brezlya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan BRICS tehdidi: 'Yeniden seçilirsem çıkacağım'
Sputnik Türkiye
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yeniden seçilmesi durumunda ülkeyi BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çıkarma niyetinde olduğunu belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T07:07+0300
2025-02-07T07:07+0300
2025-02-07T07:49+0300
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jair bolsonaro
brics
dünya sağlık örgütü (dsö)
luiz inacio lula da silva
donald trump
abd
askeri üs
javier milei
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yurtdışındaki ana müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ülkelerinin çeşitli uluslararası örgütlerden ve kurumlardan çekildiğini duyurmasının ardından, yeniden başkan seçilmesi durumunda BRICS ve DSÖ’den çıkacağını dile getirdi.Bolsonaro, Folha de São Paulo gazetesine verdiği röportajda, “Tekrar başkan olursam BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkacağım” şeklinde konuştu.Eski başkan ayrıca Brezilya, Paraguay ve Arjantin arasındaki üçlü sınır boyunca terörle mücadele için ABD ile “sağlam bir askeri anlaşma” imzalayacağını ve bölgede bir ABD askeri üssünün konuşlanmasına izin vereceğini de dile getirdi.Bolsonaro, seçim komisyonunun aldığı diskalifiye kararı nedeniyle 2026 başkanlık seçimlerine katılamayacak. Ülkede yapılan araştırmalar, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, selefinin uyguladığı politikanın destekçisi olan rakiplerine karşı favori olarak ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/kapatilacagi-soylenmisti-usaid-personelinin-yuzde-97si-isten-cikarilacak-1093447962.html
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brezilya, jair bolsonaro, brics, dünya sağlık örgütü (dsö), luiz inacio lula da silva, donald trump, abd, askeri üs, javier milei, arjantin
brezilya, jair bolsonaro, brics, dünya sağlık örgütü (dsö), luiz inacio lula da silva, donald trump, abd, askeri üs, javier milei, arjantin
Eski Brezlya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan BRICS tehdidi: 'Yeniden seçilirsem çıkacağım'
07:07 07.02.2025 (güncellendi: 07:49 07.02.2025)
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yeniden seçilmesi durumunda ülkeyi BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çıkarma niyetinde olduğunu belirtti.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yurtdışındaki ana müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ülkelerinin çeşitli uluslararası örgütlerden ve kurumlardan çekildiğini duyurmasının ardından, yeniden başkan seçilmesi durumunda BRICS ve DSÖ’den çıkacağını dile getirdi.
Bolsonaro, Folha de São Paulo
gazetesine verdiği röportajda, “Tekrar başkan olursam BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkacağım
” şeklinde konuştu.
Eski başkan ayrıca Brezilya, Paraguay ve Arjantin arasındaki üçlü sınır boyunca terörle mücadele için ABD ile “sağlam bir askeri anlaşma” imzalayacağını ve bölgede bir ABD askeri üssünün konuşlanmasına izin vereceğini de dile getirdi.
Bolsonaro, seçim komisyonunun aldığı diskalifiye kararı nedeniyle 2026 başkanlık seçimlerine katılamayacak. Ülkede yapılan araştırmalar, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, selefinin uyguladığı politikanın destekçisi olan rakiplerine karşı favori olarak ortaya koyuyor.