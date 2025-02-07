https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/eski-brezlya-devlet-baskani-bolsonarodan-brics-tehdidi-yeniden-secilirsen-uyelikten-cikaracagim-1093448382.html

Eski Brezlya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan BRICS tehdidi: 'Yeniden seçilirsem çıkacağım'

Eski Brezlya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan BRICS tehdidi: 'Yeniden seçilirsem çıkacağım'

Sputnik Türkiye

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yeniden seçilmesi durumunda ülkeyi BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çıkarma niyetinde olduğunu belirtti. 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T07:07+0300

2025-02-07T07:07+0300

2025-02-07T07:49+0300

dünya

brezilya

jair bolsonaro

brics

dünya sağlık örgütü (dsö)

luiz inacio lula da silva

donald trump

abd

askeri üs

javier milei

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062184635_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_565537767f976a8042614b61e63a2653.jpg

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yurtdışındaki ana müttefikleri olan ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ülkelerinin çeşitli uluslararası örgütlerden ve kurumlardan çekildiğini duyurmasının ardından, yeniden başkan seçilmesi durumunda BRICS ve DSÖ’den çıkacağını dile getirdi.Bolsonaro, Folha de São Paulo gazetesine verdiği röportajda, “Tekrar başkan olursam BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkacağım” şeklinde konuştu.Eski başkan ayrıca Brezilya, Paraguay ve Arjantin arasındaki üçlü sınır boyunca terörle mücadele için ABD ile “sağlam bir askeri anlaşma” imzalayacağını ve bölgede bir ABD askeri üssünün konuşlanmasına izin vereceğini de dile getirdi.Bolsonaro, seçim komisyonunun aldığı diskalifiye kararı nedeniyle 2026 başkanlık seçimlerine katılamayacak. Ülkede yapılan araştırmalar, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, selefinin uyguladığı politikanın destekçisi olan rakiplerine karşı favori olarak ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/kapatilacagi-soylenmisti-usaid-personelinin-yuzde-97si-isten-cikarilacak-1093447962.html

brezilya

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, jair bolsonaro, brics, dünya sağlık örgütü (dsö), luiz inacio lula da silva, donald trump, abd, askeri üs, javier milei, arjantin